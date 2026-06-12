Lara Campos en Colombia: la artista mexicana anuncia show en Bogotá

La artista mexicana Lara Campos confirmó su primera presentación en Colombia. El show se realizará el 30 de agosto de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá y estará dirigido a un público familiar.

La llegada de la cantante y creadora de contenido hace parte de su expansión internacional, luego de presentarse en varios países de América Latina.

¿Cuándo será el show de Lara Campos en Colombia?

El concierto de Lara Campos está programado para el domingo 30 de agosto de 2026. El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de Bogotá para espectáculos musicales y familiares.

La presentación llevará por nombre “El Show de Lara Campos” y contará con una producción de gran formato. Según la organización, el montaje incluirá música en vivo, baile, pantallas, interacción con el público y varias sorpresas preparadas para sus seguidores.

Esta será la primera vez que la artista mexicana se presente en el país. Por eso, el evento marca un momento importante para sus fanáticos colombianos, quienes hasta ahora han seguido su carrera principalmente por medio de plataformas digitales.

¿Por qué Lara Campos llama la atención en Colombia?

La visita de Lara Campos genera expectativa por el alcance que la artista ha logrado a corta edad. Con 14 años, se ha convertido en una de las creadoras infantiles más seguidas en el mundo hispano.

Antes de consolidarse en internet, Lara Campos tuvo formación en distintas áreas artísticas. Desde pequeña participó en actividades relacionadas con actuación, canto, piano y ballet, experiencias que luego aportaron a su desarrollo como artista.

¿Qué incluirá el espectáculo de Lara Campos en Colombia?

El evento en Bogotá tendrá un repertorio con varias canciones conocidas por su audiencia. Entre los temas anunciados están “Rhenné”, “Sopa de Letras”, “Galleta” y “Todo Tiene Tambor”.

También se espera que interprete “Parangaricutirimícuaro”, uno de sus lanzamientos recientes. La canción ha tenido buena recepción entre sus seguidores y forma parte de la etapa actual de su carrera musical.