J Balvin presenta “Godzila”, Farruko reversiona “Ayer Hablé Con Dios” y Fabián Yoshioka lanza su álbum

J Balvin se une a Ovy On The Drums y Westcol en “Godzila”, una nueva entrega de W Sound; Corridos del Rey presenta junto a Farruko el remix de “Ayer Hablé Con Dios”; y Fabián Yoshioka lanza “Yoshioka Vol. 1”, un álbum con el que busca consolidar su proyecto artístico.

¿Qué trae “Godzila” de J Balvin, Ovy On The Drums y Westcol?

“Godzila” es la novena entrega de W Sound, la franquicia musical creada por Westcol y Ovy On The Drums. En esta ocasión, el proyecto suma a J Balvin para presentar una canción inspirada en “I Like to Move It”, tema lanzado en 1993 por Reel 2 Real y The Mad Stuntman.

Westcol AFP: Tommaso Boddi

La nueva versión toma como base un sonido conocido a nivel mundial y lo adapta a una propuesta latina actual. El lanzamiento parte desde Medellín y busca conectar con audiencias que consumen música urbana, entretenimiento digital y contenidos virales.

La canción también tiene un componente personal para J Balvin, debido a que su título está relacionado con su vida familiar y con el vínculo con su hijo, Río.

J Balvin (AFP/ Frazer Harrison)

¿Qué aporta Farruko al remix de “Ayer Hablé Con Dios”?

Corridos del Rey lanzó el remix de “Ayer Hablé Con Dios” junto a Farruko. La canción original ya había logrado una fuerte respuesta del público, con millones de videos en TikTok y más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

La nueva versión conserva el mensaje de fe y esperanza que impulsó el crecimiento del tema. La participación de Farruko amplía el alcance de la canción y une el corrido moderno con elementos del universo urbano latino.

El videoclip fue dirigido por Ernex y grabado en Nezahualcóyotl, Estado de México, con más de 100 extras. La historia se centra en una abuela que cría a su nieto y lo acompaña en su camino, una situación cercana para muchas familias latinoamericanas.

Farruko. Foto AFP/ Jason Koerner

¿Qué propone Fabián Yoshioka en “Yoshioka Vol. 1”?

Fabián Yoshioka presenta “Yoshioka Vol. 1”, un álbum integrado por cinco canciones. El proyecto fue concebido como una obra conceptual, en la que cada tema funciona como una parte de una misma historia.

El artista colombiano, originario de El Cerrito, Valle del Cauca, combina sonidos urbanos con una propuesta visual y narrativa propia. Su trabajo se enfoca en construir una identidad artística que no dependa solo de las tendencias del momento.

Además de la música, Yoshioka integra elementos de moda, actuación, imagen y producción dentro de su universo creativo. Con este álbum, el artista busca avanzar en su consolidación y presentar una propuesta más amplia dentro de la escena musical colombiana.