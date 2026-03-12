J Álvarez, Santos Bravos, Sebastián Yatra y Anitta presentan nuevas propuestas musicales

En las últimas semanas, varios proyectos han presentado canciones que reflejan la diversidad del panorama musical actual.

¿Qué presenta J Álvarez en su nuevo sencillo “Gustito”?

El cantante J Álvarez participa en el lanzamiento de “Gustito”, una canción grabada junto al pionero del reggaetón Tego Calderón. El tema combina elementos del reggaetón clásico con una producción contemporánea.

La canción se centra en la conexión que surge entre dos personas cuando se encuentran en la pista de baile. La letra describe ese momento en el que la atracción aparece de forma espontánea, acompañada por el ritmo de la música.

La producción musical mantiene un sonido que remite a las raíces del género, mientras incorpora elementos actuales en la mezcla y el arreglo.

J Álvarez presenta su nuevo sencillo | Foto AFP/ Ethan Miller

¿Qué propone Santos Bravos con su EP debut “DUAL”?

El grupo Santos Bravos presentó DUAL, su primer EP. El proyecto reúne seis canciones que combinan pop latino con influencias de música electrónica, reggaetón y sonidos de club.

El concepto del EP se basa en la idea de dos facetas que forman parte de la identidad del grupo. Una de ellas refleja un estilo más melódico y cercano al pop latino, mientras la otra se enfoca en ritmos más intensos asociados a la energía de la noche.

El lanzamiento incluye canciones que ya han tenido buena recepción en plataformas digitales, además de nuevos temas que continúan desarrollando la propuesta musical del grupo.

¿De qué trata “Cucaracheo”, la nueva canción de Sebastián Yatra?

El cantante colombiano Sebastián Yatra presentó “Cucaracheo”, una canción realizada junto a Jay Kabalan. El tema aborda el desamor desde una perspectiva diferente.

En lugar de centrarse en la tristeza que puede dejar una ruptura, la canción propone una actitud más ligera basada en compartir con amigos y disfrutar el momento.

El video musical acompaña esa idea mostrando a distintas personas bailando y conectando con la energía de la canción en espacios cotidianos.

Sebastián Yatra / (Foto de AFP)

¿Qué explora Anitta en su sencillo “Pinterest”?

La cantante brasileña Anitta lanzó “Pinterest”, un sencillo que forma parte del proceso previo a su próximo álbum. La canción incorpora influencias de la samba y de la música popular brasileña.

La letra describe la experiencia de encontrar una relación que aporta tranquilidad y bienestar emocional. El tema también hace referencia al proceso personal que lleva a una persona a valorarse a sí misma antes de iniciar una relación.

La producción incluye instrumentos asociados a la samba y la bossa nova, lo que aporta un sonido diferente dentro del repertorio reciente de la artista.

Anitta Foto AFP ANGELA WEISS.

¿Qué presentó Luis Fonsi con “Cambiaré” en los Premios Dial?

Luis Fonsi fue uno de los artistas destacados durante la 30ª edición de los Premios Dial, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, España. En el evento, el cantante interpretó por primera vez en vivo su más reciente sencillo “Cambiaré”, acompañado por una puesta en escena con bailarines y una producción visual que animó al público presente.



Además de la presentación, el artista recibió un reconocimiento especial por su trayectoria y su aporte a la música en español. El tema, que interpreta junto a Feid, ha tenido buena recepción en radio y plataformas digitales, logrando posicionarse en los primeros lugares de audiencia en varios países.

Luis Fonsi (Fotos: AFP)

¿Qué trae la nueva edición del álbum ‘Selena LIVE’?

El álbum ‘Selena LIVE’, uno de los discos más recordados de la cantante Selena Quintanilla, vuelve a publicarse en una edición remasterizada que incluye material inédito. Entre las novedades aparece una versión en vivo nunca antes lanzada de la canción “Missing My Baby (Live)”.

El disco fue grabado originalmente en 1993 en Corpus Christi, Texas, y capturó la energía de las presentaciones en vivo de la artista. Un año después de su lanzamiento obtuvo el Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano, consolidando a Selena como una de las voces más importantes de la música latina.