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Este es el árbitro que pitará el partido de Colombia vs. Suiza; causa preocupación entre los hinchas

La FIFA confirmó quién dirigirá el partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, una decisión que generó reacciones entre los aficionados.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ya se confirmó el árbitro que pitará el partido de Colombia vs. Suiza
Este es el árbitro que dirigirá el partido de Colombia vs. Suiza (Foto Carl Recine / AFP)

Por primera vez en ocho años, la Selección Colombia vuelve a disputar un partido por un lugar en los cuartos de final de un Mundial.

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Después de no clasificar a Catar 2022 y de quedar eliminada en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, la Tricolor tendrá una nueva oportunidad de seguir haciendo historia.

El combinado nacional buscará avanzar por segunda vez a los cuartos de final, la instancia más lejana que ha alcanzado Colombia en una Copa del Mundo.

Mientras crece la expectativa por el partido frente a Suiza, la FIFA confirmó quién será el encargado de impartir justicia en el encuentro, una noticia que no tardó en generar reacciones entre los aficionados colombianos.

¿Quién es el árbitro que dirigirá el partido entre Colombia y Suiza?

El árbitro designado para el compromiso entre Colombia y Suiza será Iván Barton, juez salvadoreño que tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los partidos más importantes de los octavos de final del Mundial 2026.

Barton estará acompañado por su David Morán como primer asistente, mientras que el argentino Antonio Pupiro será el segundo asistente. Además, las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez fueron designadas como cuarta árbitra y quinta oficial, respectivamente.

El salvadoreño ya ha dirigido dos compromisos durante la fase de grupos del torneo: Japón vs. Suecia y Turquía vs. Paraguay, encuentros en los que tuvo varias acciones disciplinarias.

Iván Barton también ha llamado la atención por una decisión que marcó un precedente en el fútbol internacional. El árbitro se convirtió en el primero en expulsar a un jugador por cubrirse la boca mientras le hablaba a un rival.

En los dos encuentros que ha dirigido en esta Copa del Mundo, Barton ha mostrado seis tarjetas amarillas y una tarjeta roja, cifras que reflejan un arbitraje con varias intervenciones disciplinarias.

El árbitro que dirigirá el Colombia vs. Suiza no convence a los hinchas: esta es la razón
Iván Bartón es el árbitro confirmado por la FIFA para dirigir el partido de Colombia (Foto Stu Forster / AFP)

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¿Por qué genera preocupación el arbitraje de Iván Barton?

La designación del árbitro salvadoreño provocó una ola de comentarios en redes sociales por parte de los hinchas colombianos, quienes rápidamente reaccionaron al conocer que será el encargado de dirigir el compromiso frente a Suiza.

Aunque muchos usuarios no explicaron las razones de sus críticas, varios coincidieron en afirmar que no les genera confianza su presencia en un partido tan importante para la Selección Colombia.

Sin embargo, también hubo voces que salieron en su defensa. Una aficionada salvadoreña aseguró que Barton suele ser un árbitro justo y manifestó que confía en que mantendrá una postura neutral durante el encuentro.

Designan al árbitro para el Colombia vs. Suiza y las reacciones no se hicieron esperar
Hinchas colombianos cuestionan al árbitro Iván Barton, designado para pitar en el partido de la Selección Colombia. (Foto Dean Mouhtaropoulos / AFP)
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