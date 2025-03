La reciente visita de Shakira a Barranquilla, en el marco de su gira "Las mujeres ya no lloran", no solo revitalizó el orgullo local, sino que también generó situaciones insólitas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Uno de los episodios más destacados fue la adquisición de una hoja de almendro que la cantante habría pisado durante su participación en La Guacherna, por parte del influencer colombiano Samuel Beleño.​

Samuel Beleño es un creador de contenido originario de Sincelejo, Colombia, conocido por su estilo humorístico y su capacidad para convertir situaciones cotidianas en contenido viral. Su enfoque creativo y su habilidad para interactuar con tendencias actuales le han permitido ganar una considerable audiencia en plataformas digitales.​

Durante su visita a Barranquilla, Shakira participó de incógnito en La Guacherna, disfrazada junto a sus hijos, y compartió en sus redes sociales una fotografía sentada en el bordillo de una casa en el barrio Boston.

Esta imagen convirtió el lugar en un punto de interés para fanáticos y curiosos. La propietaria de la vivienda, Nohemí Herrera, sorprendida por la atención mediática, bromeó sobre vender una hoja de almendro que Shakira habría pisado durante su visita, por un valor de un millón de pesos colombianos. ​

Aunque la propuesta de vender la hoja surgió como una broma, Samuel Beleño decidió tomarla en serio y adquirió la hoja al precio mencionado.

Tras la compra, Beleño compartió en sus redes sociales un video en el que mostraba la hoja enmarcada y con un certificado de autenticidad firmado por la dueña de la casa.

En tono humorístico, el influencer comentó: "No me lo van a creer, pero acabamos de comprar la hoja que pisó Shakira... Por eso ahora la tenemos enmarcada, lista para mostrarle al mundo que la hoja ya no vale un millón, sino cinco".