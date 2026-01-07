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Grupo Triunfadores, Daniel Calderón, Sentir Vallenato y Saavedra presentan nuevos proyectos musicales

Artistas reviven canciones que marcaron generaciones y presentan producciones inéditas para celebrar su trayectoria.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Estrenos musicales
Estrenos musicales. Imagen de Freepik

La música colombiana continúa sumando estrenos con propuestas que reflejan diferentes estilos y momentos de la industria.

¿Qué presenta Grupo Triunfadores con su nuevo EP Como Loco?

Grupo Triunfadores lanzó Como Loco, un EP que reúne cinco canciones reconocidas dentro de la música popular colombiana. La producción toma como punto de partida temas que durante años han permanecido en el gusto del público y los presenta con nuevos arreglos e interpretaciones, manteniendo el espíritu que los convirtió en referentes del género.

El trabajo incluye las canciones Como Loco, De Carne y Hueso, Una Lágrima y un Recuerdo, Como el Primer Día y Ese Soy Yo. La agrupación busca ofrecer una propuesta que respete las versiones originales, pero que también refleje su identidad artística y su manera de interpretar este repertorio.

Con este lanzamiento, Grupo Triunfadores amplía su catálogo musical y apuesta por acercar estos clásicos a nuevas audiencias sin perder el vínculo con quienes han seguido la música popular durante años.

¿Cómo regresa Daniel Calderón con Volver a la Ternura?

Daniel Calderón, junto a Sentir Vallenato, presentó una nueva versión de Volver a la Ternura, una composición de Iván Ovalle que hace parte de las obras más representativas del vallenato romántico. La producción estuvo a cargo de Iván Calderón y conserva la esencia de la canción, incorporando una interpretación actual.

El objetivo de este lanzamiento es mantener vigente una composición que ha sido interpretada por diferentes artistas a lo largo del tiempo y que continúa siendo una de las favoritas entre los seguidores del género. La nueva versión mantiene el mensaje original y resalta la interpretación vocal de Daniel Calderón.

¿Qué propone Sentir Vallenato con Sin Ti No Hay Vida?

Sentir Vallenato también presenta Sin Ti No Hay Vida, una nueva versión de un clásico impulsada por el maestro Iván Calderón. En esta producción participa Jimmy Sossa, quien asume la interpretación principal de una canción reconocida por su mensaje sobre el amor, la ausencia y el deseo de recuperar a la persona amada.

La iniciativa nació con el propósito de reunir diferentes talentos alrededor de una obra que ha permanecido vigente con el paso de los años. La nueva grabación conserva la esencia de la composición original, pero incorpora un sonido renovado que busca acercarla a nuevas generaciones sin dejar de lado a los seguidores tradicionales del vallenato.

¿Qué incluye el nuevo álbum de Saavedra, Manual de Vuelo para una Cantora?

La cantautora colombiana Saavedra conmemora 30 años de carrera con el lanzamiento de Manual de Vuelo para una Cantora, el álbum número 26 de su trayectoria.

La producción reúne composiciones inspiradas en experiencias personales, la memoria, la identidad, la amistad y diferentes reflexiones sobre la realidad actual.

Entre las canciones del disco se destacan El latido del cantor, que aborda el valor de la creación artística frente al avance de la inteligencia artificial; Hermanas, dedicada a las mujeres que han marcado su vida; El ángel de tu guarda, un homenaje a la artista chilena Bárbara Intriago; entre otras.

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