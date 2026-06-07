Este será el uniforme de Colombia contra Suiza: la misma combinación con la que hizo historia en un Mundial

La Selección Colombia se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de los últimos años.

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Después de ocho años, el combinado nacional volverá a jugar unos octavos de final de un Mundial, esta vez frente a Suiza, con la ilusión de seguir avanzando y escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano.

En redes sociales ya se conoció cuál será el uniforme que vestirán los jugadores. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los aficionados, quienes recordaron que esta misma combinación de colores estuvo presente en uno de los momentos más importantes que ha vivido la Tricolor en una Copa del Mundo.

Este será el uniforme de Colombia contra Suiza en Octavos de final (Foto Carl Recine / AFP)

¿Qué uniforme usará la Selección Colombia en su partido contra Suiza?

En redes sociales comenzó a circular el uniforme oficial que utilizará la Selección Colombia para enfrentar a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

La Tricolor volverá a salir al campo con su tradicional camiseta amarilla, acompañada de pantaloneta blanca y medias blancas, que incluyen un detalle con los colores de la bandera de Colombia en la parte superior, a la altura de la rodilla.

La camiseta hace parte de la nueva colección diseñada especialmente para el Mundial 2026 y está inspirada en el realismo mágico, como un homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Sin embargo, más allá del diseño, los aficionados no tardaron en fijarse en un detalle que consideran especial: la combinación de camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias blancas ya había acompañado a la Selección en uno de sus mayores logros mundialistas.

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¿Qué récord histórico rompió la Selección Colombia con este uniforme?

Una vez se conoció el uniforme que utilizará Colombia en el partido frente a Suiza, los seguidores de la Tricolor recordaron un dato que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales.

Según los hinchas, esta misma combinación de colores fue la que utilizó la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, cuando consiguió avanzar por primera vez en su historia a los cuartos de final tras superar los octavos.

Por esa razón, muchos aficionados consideran que este uniforme representa una especie de cábala para el equipo nacional y esperan que vuelva a traer suerte en un momento decisivo.

La ilusión de los colombianos está más viva que nunca y muchos esperan que, vistiendo nuevamente esos colores, la Selección consiga clasificar por segunda vez a unos cuartos de final en una Copa del Mundo.