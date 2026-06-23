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Estas son las novedades musicales de DARMAND, J Álvarez, Jorge Celedón, Bizarrap y Myke Towers

La agenda musical suma nuevos estrenos, proyectos discográficos y conciertos internacionales.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Una semana marcada por lanzamientos
Estrenos musicales y más novedades. Imagen de IA

Esta semana, DARMAND presentó un sencillo enfocado en su etapa como solista, J Álvarez estrenó una nueva producción urbana, Jorge Celedón logró dos presentaciones con lleno total en México y Bizarrap junto a Myke Towers lanzaron una colaboración que sus seguidores esperaban desde hace años.

¿Qué novedades musicales trae DARMAND con “I Will”?

DARMAND, nombre artístico de Diego Cáceres, presentó “I Will”, un nuevo sencillo con el que continúa desarrollando su propuesta dentro de la música electrónica.

El artista, también conocido por su trabajo como productor y director musical de The Mills, ha participado en proyectos internacionales y ahora busca fortalecer su carrera como solista.

La canción aborda una historia sobre promesas incumplidas y relaciones marcadas por planes que nunca llegan a concretarse. El tema plantea una reflexión sobre la importancia del presente frente a las expectativas que se construyen sobre el futuro.

Como parte de esta etapa, DARMAND realizará su show debut el 3 de julio en Octava Club, con una propuesta que combinará música en vivo, visuales y elementos escénicos.

¿Cómo se proyecta J Álvarez con “Luxury” y “Budget”?

J Álvarez presentó “Luxury”, un proyecto discográfico de 21 canciones con el que abre una nueva etapa en su carrera. La producción mantiene elementos del sonido que ha caracterizado al artista puertorriqueño, pero también busca mostrar una evolución en su propuesta musical.

El sencillo promocional es “Budget”, una colaboración con Juanka y Anubis. La canción reúne a tres artistas puertorriqueños y apuesta por una interpretación centrada en la confianza, la determinación y la fuerza del género urbano.

El estreno llegó acompañado por un visualizer con dirección creativa de BambamdgFilms. Además, J Álvarez continúa promocionando esta etapa con su Luxury Tour, que incluye fechas en México, entre ellas Rosarito Beach, Baja California, el 8 de agosto, y Ciudad de México, el 28 de noviembre.

J Álvarez
J Álvarez Foto AFP

¿Por qué los conciertos de Jorge Celedón en México fueron un éxito?

Jorge Celedón registró dos conciertos con lleno total en México, en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey. Más de 40 mil personas asistieron a las presentaciones, que confirmaron la conexión del artista colombiano con el público mexicano y latino.

Durante los conciertos, los asistentes corearon varios de sus temas más conocidos, entre ellos “Cuatro Rosas”, “Ay Hombe”, “Parranda en El Cafetal” y “Esta Vida”. Las jornadas reunieron a seguidores mexicanos y colombianos alrededor del vallenato.

Con estas presentaciones, Celedón reafirma su posición como uno de los principales representantes del género a nivel internacional. Su paso por México también demuestra que el vallenato continúa llegando a nuevos públicos y mantiene una fuerte presencia fuera de Colombia.

Jorge Celedón
Jorge Celedón Foto Foto AFP/Kevin Winter

¿Por qué el doble estreno de Bizarrap y Myke Towers era uno de los más esperados?

Bizarrap y Myke Towers estrenaron oficialmente “Myke Towers: BZRP Music Sessions Vol. 42/66” y “BOOBYTRAP”, dos lanzamientos que hacen parte de una misma colab

Video | Así luce Bizarrap sin gorra y sin lentes
Bizarrap (Foto AFP/Jorge Guerrero).

oración y que llegaron después de varios años de expectativa entre sus seguidores.

La expectativa comenzó en 2021, cuando circuló en redes sociales un adelanto no oficial que despertó rumores sobre una posible canción entre ambos.

Desde entonces, los fanáticos siguieron pistas, comentarios y teorías hasta que finalmente los artistas publicaron el material completo de manera oficial.

Por un lado, la Music Session conserva el formato de estudio que ha hecho reconocido a Bizarrap a nivel internacional. Por otro, “BOOBYTRAP” presenta un videoclip dirigido por STILLZ, con una narrativa distinta, apariciones especiales de Franco Colapinto y El Bananero.

Myke Towers regresará a Bogotá
Myke Towers anunció su próximo concierto en Bogotá (AFP/Randy Shropshire)
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