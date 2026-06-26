Esta es la gira que une a Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza, ¿dónde se presentarán?

Los seguidores de la música romántica tendrán una nueva cita este año con la llegada de Sociedad Sinónima, un espectáculo que reunirá por primera vez en una gira por Colombia al ecuatoriano Juan Fernando Velasco y al chileno Alberto Plaza.

¿Qué ofrecerá Sociedad Sinónima al público colombiano?

El proyecto fue diseñado para que los dos cantautores desarrollen un concierto conjunto de principio a fin. Durante cerca de dos horas, interpretarán algunas de las canciones más representativas de sus carreras, pero también incluirán nuevas versiones, arreglos especiales y colaboraciones sobre el escenario.

La producción contará con una misma banda para acompañar a los dos artistas y una puesta en escena que buscará conectar cada interpretación con una historia.

La idea es que el concierto tenga continuidad y no se limite a una sucesión de canciones, ofreciendo una experiencia diferente para quienes asistan.

Juan Fernando Velasco Foto Canal RCN

Otro de los elementos que marcará este espectáculo será el intercambio de repertorio. Además de interpretar sus propios éxitos, Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza también cantarán composiciones del otro, una propuesta que surgió gracias a la relación profesional y de amistad que ambos han construido durante más de veinte años.

¿Cuáles serán las fechas de Sociedad Sinónima en Colombia?

La gira comenzará el 11 de septiembre en Armenia, donde el concierto se realizará en el Centro de Convenciones del Quindío. Posteriormente llegará a Bogotá el 12 de septiembre con una presentación en el Centro de Eventos AutoNorte.

El recorrido continuará el 24 de septiembre en Pereira, en Expofuturo, mientras que el 26 de septiembre el espectáculo llegará a Manizales, en Monarca Centro de Eventos. Finalmente, el 2 de octubre la gira hará una parada en Cali con una presentación en el Teatro Calima. Los organizadores también anunciaron que próximamente se confirmarán nuevas ciudades.

Colombia ocupa un lugar importante dentro de este proyecto debido a la relación que ambos artistas han construido con el público nacional durante sus carreras. Por esa razón, el país hace parte de una de las primeras etapas de esta gira internacional.

Con esta propuesta, Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza buscan presentar un formato distinto al que habitualmente ofrecen en sus conciertos individuales.