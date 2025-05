Melany Mille, esposa de Nacho, se mostró en redes sociales desde un hospital y con vestimenta propia de una sala de urgencias, lo que generó gran preocupación entre los fans del artista venezolano.

Melany explicó lo que le ocurrió y de paso envió un reflexivo mensaje para sus seguidores, invitándolos a tener más cuidado y a apegarse más al todopoderoso.

La esposa del cantante de 41 años contó que se cayó tras pisar una parte de su vestido (le quedaba largo) y chocó su rostro de frente contra el filo de una escalera de concreto. De inmediato, fue trasladada a un centro médico y desde allí envió un parte de tranquilidad.

Mille se mostró conmovida, pero a la vez agradecida de no haber sufrido un problema de salud más grave o con consecuencias peores.

Aunque esta prueba sea para hacerme descansar, tomar más tiempo para mí y mi propio bienestar, no dejaré amilanarme ante la oscuridad que a veces quiere imponerse. Lo primero que pensé ayer fue en suspender todo lo bonito que tengo previsto para hacer este mes, me sentí triste, pensaba en la cicatriz que podría quedarme en mi cara y todas las cosas negativas que el enemigo de Dios me trataba de sembrar en la mente, pero luego de conversar con Miguel, hermana y mi mami, reflexioné y me opuse a que mi luz sea empañada