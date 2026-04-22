"Del estadio a la pantalla”: el evento que analizará el impacto digital del Mundial 2026, ¿de qué se trata?

El Mundial de la FIFA 2026 no solo se va a vivir en la cancha, también se va a sentir en lo digital. Hoy en día, muchas personas siguen los partidos, comentan y reaccionan desde sus celulares y redes sociales.

Por eso, más allá de lo que pasa en cada juego, gran parte de la conversación ocurre en plataformas digitales, donde marcas, medios y usuarios están activos todo el tiempo.

¿De qué trata el evento “Del estadio a la pantalla”?

El evento de streaming “Del estadio a la pantalla” es un espacio virtual enfocado en analizar cómo lo digital está transformando la conversación alrededor de la Copa Mundial FIFA 2026.

Este encuentro está enfocado en cómo el fútbol aunque se juega en la cancha, las marcas ganan en las pantallas, destacando el papel que tienen en el entorno digital durante este tipo de eventos.

La transmisión se llevará a cabo el 22 de abril a las 10:00 a.m. y contará con la participación de Santiago Escobar, vicepresidente digital de RCN, como uno de los panelistas.

Durante el evento se analizará cómo las marcas están jugando dentro y fuera de la cancha en el Mundial 2026, entendiendo su presencia más allá de los partidos.

Además, se explorarán tendencias, estrategias y oportunidades en el entorno digital, donde la experiencia del fútbol se vive cada vez más desde la pantalla.

Otro de los puntos clave será cómo se conecta con personas, audiencias y anunciantes a través del poder de los datos, como una herramienta para entender mejor las dinámicas digitales.

Finalmente, también se abordarán las oportunidades y los retos de cara a las conversaciones que se generan alrededor del Mundial, especialmente en un entorno donde todo ocurre de manera inmediata.

Las personas interesadas en participar pueden registrarse a través del enlace: Evento "Del estadio a la pantalla"

Así será “Del estadio a la pantalla”, el evento sobre comunicación digital en el Mundial 2026 (Foto Freepik)

¿Quiénes son los panelistas invitados?

El evento contará con la participación de varios expertos del entorno digital y la comunicación. Entre ellos está Santiago Escobar, vicepresidente digital de RCN, quien hará parte de uno de los paneles.

En la charla “Conectando personas, audiencias y anunciantes con el poder de los datos” participarán Carolina Ibargüen, CEO de Ibope Colombia y Ecuador; Rafael Rojas, Managing Director de Mediam Group; Héctor Rueda, Google Brand, Product and Solutions Lead para Hispanoamérica; Pilar Ocampo, directora de marca corporativa de Bancolombia, y Ximena Gutiérrez.

Por otro lado, el panel enfocado en las oportunidades y retos frente a las conversaciones del Mundial contará con Ana María Serna, cofundadora de Mindlabs; Mónica Hermida, directora de la unidad de marcas de IAB Colombia; Carolina Pinilla, Brand Partnerships Manager de TikTok; Vanessa González, directora digital de ABI (Bavaria) - Publicis, y nuevamente Santiago Escobar, vicepresidente digital de RCN TV.

De esta manera, el evento reunirá distintas voces del sector para analizar cómo se mueve la conversación digital alrededor del Mundial 2026 y qué papel juegan las marcas en este escenario.