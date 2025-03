Un nuevo habitante se sumó a La casa de los famosos Colombia. Se trata de Andrés Altafulla. El actor y cantante llegó a revolucionar la competencia y a darle un nuevo toque, pero también ya ha desatado algunas reacciones entre quienes ahora son sus compañeros.

Laura González, quien tuvo una relación sentimental con él, no pudo ocultar su sorpresa al verlo y ahora deberá repensar su estrategia, puesto que no imaginaba compartir espacio con una expareja.

Pero claramente no fue la única sorprendida. Lo mismo ocurrió con Yina Calderón, quien confesó que no se la lleva bien con él.

En charla con los espectadores de la casa más famosa de Colombia, la empresaria de fajas develó las razones que quebraron su relación con el artista y que, de hecho, provocaron que no le diera una efusiva bienvenida, como sí lo había hecho con Laura González.

En primer lugar, Yina manifestó que solía invitar a Altafulla a sus fiestas y era una reconocida cara en cada una de las celebraciones que organizaba.

En medio de las fiestas yo le daba uno que otro besito, pero no éramos nada. Luego, yo decidí hacerle campaña para que pudiera entrar a La casa de los famosos, pero entonces me escribió una gran amiga que es empresaria y me pidió que no le hiciera publicidad a él