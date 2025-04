El pasado jueves 24 de abril, los televidentes fueron testigos del reencuentro de La Jesuu con los participantes de La casa de los famosos Colombia, un momento que estuvo marcado por una fuerte pelea con Yina Calderón. Ahora, horas más tarde, Calderón aseguró sentirse desconcertada con la actitud de La Jesuu hacia ella.

Luego de su reingreso a La casa de los famosos Colombia por decisión de La Toxi Costeña, La Jesuu aprovechó el momento para mostrarle su apoyo a Karina García, quien estaba siendo juzgada por las chicas fuego por la forma en la que estaba llevando su juego dentro de la competencia.

Posterior a esto, la creadora de contenido caleña se dirigió a Yina Calderón para manifestarle que no estaba de acuerdo con su forma de actuar con Karina desatando una fuerte pelea que tuvo que ser no solo intervenida por algunos participantes sino también por El Jefe.

"Yina, te voy a decir algo, hay algo en ti que admiro y es cómo puedes dormir tranquila teniendo dos caras... No me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia; o usted me saca a mí, o yo la saco a usted", manifestó La Jesuu a Yina Calderón, quien con gritos y advertencias le dejó claro que supuestamente ella no podía gritarla en “su casa”.