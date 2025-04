Yina Calderón reaccionó a las disculpas públicas de Norma

Han pasado dos días desde la segunda función de cine en La casa de los famosos Colombia, pero el contenido mostrado sigue generando comentarios entre los participantes. Uno de los más afectados fue Yina Calderón, tras escuchar las palabras despectivas de Norma sobre su cuerpo. La actriz ofreció disculpas públicas, pero la influenciadora decidió reaccionar en privado.

Artículos relacionados Blessd Blessd anunció que se casó tras revelaciones de Karina García en La casa de los famosos

¿Cuáles fueron las disculpas públicas que ofreció Norma a Yina Calderón en La casa de los famosos?

Durante la gala de nominación del pasado miércoles 2 de abril, la actriz interrumpió a Carla Giraldo y Marcelo Cezán para aprovechar que estaban en vivo por medio de la pantalla chica para dar nuevamente unas disculpas públicas a Yina Calderón, pues recordemos que poco después de lo sucedido en el cine, Norma ya había ofrecido unas disculpas por medio de las cámaras de la afamada casa.

Yina Calderón rompió el silencio tras las disculpas de Norma. (Foto Canal RCN).

“Quiero ofrecerle una disculpa pública a Yina Calderón. Esto no tiene nada que ver con el juego ni las nominaciones. Quiero ofrecerle una disculpa pública a la familia de Yina que seguramente también se sintió mal y a mi familia que sabe que eso no es lo que me enseñaron, no me representa, fue un error y me arrepiento, y los errores son para aprender”, aseguró Norma Nivia.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate rompió en llanto tras cine en La casa de los famosos: "Me quedé sin amistades"

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las disculpas públicas de Norma Nivia en La casa de los famosos?

Luego de estas palabras, Yina Calderón no mencionó ni una sola palabra, por el contrario, esperó para estar sola en el Beauty de La casa de los famosos para hablar con las cámaras y expresar su opinión sobre las palabras de Norma Nivia.

La influenciadora manifestó que, al parecer, no pretendía continuar atacando a la actriz, ya que se había disculpado. Sin embargo, aseguró que no le volvería a dirigir la palabra.

Artículos relacionados Mateo Varela Mateo enfrentó su mayor dilema en La Casa de los Famosos: ¿amor o amistad?