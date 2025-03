Yina reaccionó a la advertencia que recibió La Toxi Costeña

Durante la gala de este viernes 28 de marzo, los famosos quedaron congelados una vez más, pero esta vez para recibir a un amigo cercano de La Toxi Costeña. El hombre no solo ingresó para informarle sobre cómo se encontraba su familia, sino también para hacerle una fuerte advertencia de manera implícita sobre Yina Calderón.

¿Cuál fue la advertencia que recibió La Toxi Costeña sobre Yina Calderón en La casa de los famosos?

Al ingresar a La casa de los famosos Colombia, el amigo de La Toxi Costeña no dudó en lanzar una contundente advertencia sobre Yina Calderón. Sin embargo, el hombre no la nombró directamente debido a que esto no está permitido. Aun así dejó claro que el mensaje estaba relacionado a la polémica influenciadora.

El hombre le hizo una fuerte advertencia a la influenciadora: una mujer que decía admirarla en realidad la envidia. Aunque el joven no mencionó a Yina al momento de dirigirse a La Toxi Costeña, al salir de la afamada casa mencionó "Colombia, ustedes se encargan de Yina, yo ya hice lo mío" y en presencia de Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo reconfirmó.

“Quería mencionar a Yina, pero me dio miedo dañarle el juego a ella (La Toxi Costeña). Soy un poco consciente de que Yina es un apoyo para ella… No deja que ella brille”, aseguró.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante la advertencia que recibió La Toxi Costeña en La casa de los famosos?

Segundos después de que El Jefe ordenara a los famosos descongelarse, las Chicas Fuego se acercaron a La Toxi Costeña para preguntarle quién era el hombre y si había entendido el mensaje que le dio al inicio. Sin embargo, ella les respondió que no había entendido nada.

¿Qué opina Yina sobre la advertencia que recibió La Toxi Costeña? (Foto Canal RCN).

Ante esto, Yina Calderón sugirió que tal vez se trataba de alguien fuera de la casa, ya que no veía a ningún compañero que hubiera pasado de admirarla a envidiarla: "Pues yo creo que debe ser alguien de afuera, ¿no? Porque, ¿quién dentro de la casa podría haber sentido admiración por ti y ahora te envidie?", comentó.