La Jesuu volvió a La casa de los famosos Colombia tras ser elegida por La Toxi Costeña quien obtuvo el beneficio de 'revivir' a un exparticipante del reality del Canal RCN. En su regresó confrontó a Yina Calderón y advirtió a Karina García.

La Jesuu al volver a La casa de los famosos Colombia confrontó a Yina Calderón, expresándole que era una 'doble cara' y la persona más desleal tras haber traicionado la confianza de Karina García.

Tras esta acalorada discusión y al parecer por unos mensajes externos de su familia, Yina Calderón decidió buscar a Karina García para hablar con ella tras el inconveniente que tuvieron luego de nominarla.

Yina le expresó a Karina García que aunque le sostenía que no comparte algunos pensamientos de ella y actitudes, esuchó a su familia y quería aclarar las cosas.

Yo no comparto algunos pensamientos tuyos y sigo pensamiento que tienes cosas que no están bien para la vida.

Yina Calderón le aseguró a Karina García que sentía que sí se había pasado con ella al nominarla y después hablarle de manera cruda y sin filtro.

Además, le aseguró que sentía que más allá de compartir algunos de sus pensamientos y actitudes, sentía que estaba haciendo las cosas bien y estaba jugando de manera correcta.

Me pareció perfecto que no hayas amanecido chillando, yo siento que no debí decirte las cosas tan crudas, te debo una disculpa.