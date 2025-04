Después de semanas de tensiones, discusiones e indirectas en La casa de los famosos Colombia 2025, la relación entre Yina Calderón y Melissa Gate ha tomado un giro inesperado. Lo que empezó como una guerra sin tregua hoy parece caminar, al menos por momentos, hacia la reconciliación.

¿Yina Calderón y Melissa Gate ahora son aliadas en La casa de los famosos Colombia?

El gesto que sorprendió a todos ocurrió cuando Yina decidió entregarle una corona a Melissa, comparándola incluso con una diosa del Olimpo. “¿Te gustó? De corona, como de princesa”, se le escucha decir a Yina en una conversación dentro del reality. Aunque al principio Melissa dudó en aceptarla, la intención detrás del regalo encendió una chispa de confusión entre ambas.

Y es que, en medio de las contradicciones, Yina dejó claro que no estaba interesada en usar algo que también utilizara otra persona, y menos algo que le recordara a su hermana Leonela. “Yo no uso algo que use otro”, dijo con contundencia. Sin embargo, terminó cediendo la corona a su exrival, gesto que algunos interpretaron como un símbolo de tregua.

¿Hay sinceridad en el acercamiento entre yina y Melissa?

Aunque por momentos ambas muestran signos de entendimiento, las dudas no se han disipado. Melissa confesó que la actitud cambiante de Yina la tiene confundida: “Ustedes en mi situación, ¿qué harían?”, preguntó confundida a sus compañeros.

La tensión emocional sigue latente, especialmente después de que Yina se sintiera humillada públicamente por un comentario que hizo y que, según ella, fue malinterpretado por la producción. “Me hicieron quedar mal delante de toda mi gente”, expresó con molestia, asegurando que no se refería a una comunidad, sino a una sola persona con la que había tenido un altercado directo.

¿Qué les espera a estas dos personalidades fuertes?

Aunque por ahora no se han vuelto a enfrentar, nadie descarta que el conflicto pueda resurgir. Ambas son conocidas por sus opiniones firmes y sus posturas intensas, por lo que una tregua definitiva parece improbable.

El reality sigue avanzando, y con él, los vínculos que se transforman a cada paso. La relación entre Yina y Melissa, marcada por el drama, la tensión y ahora la incertidumbre, podría cambiar en cualquier momento.

Disfruta todos los detalles de La casa de los famosos 2025 sin perderte nada. Sintoniza la señal 24/7 en la app de RCN o no te pierdas los episodios diarios, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y los fines de semana a las 8:00 p.m.