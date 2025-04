Las tensiones entre las ‘chicas fuego’ de La casa de los famosos Colombia no paran de crecer. Tras un brunch que prometía unión, se terminó revelando una profunda fractura en el grupo. La razón: el comentario de Lady Tabares calificando a La Toxi Costeña como una competidora débil.

Un gesto que Yina Calderón no dudó en reprochar, señalando que no es justo hablar negativamente de una amiga dentro del juego.

¿Yina Calderón se molestó con Lady Tabares?

La escena que prendió la mecha ocurrió en el brunch, donde los participantes suelen responder preguntas incómodas. Allí, Lady mencionó a la Toxi como un posible eslabón débil, basándose, según ella, en aspectos físicos que la misma Toxi ha compartido sobre su salud. “No lo hice con mala intención”, aseguró, pero sus palabras no fueron bien recibidas por Yina ni por otros participantes del reality.

“La tóxica no es débil, ella le da alegría a esta casa”, expresó Yina Calderón con firmeza, dejando claro que su compañera no merecía ese tipo de señalamientos. “Eso no está bien”, insistió más de una vez, recordando que entre amigas no se cruzan ciertas líneas.

¿Yina Calderón fue desleal con alguna de sus amigas?

Para Yina, la verdadera amistad trasciende el juego. “Yo no te voy a hacer lo mismo porque yo te quiero”, le dijo a Karina, otra integrante del grupo. Con esto dejó claro que, aunque el reality es una competencia, hay vínculos que deberían respetarse.

Incluso reconoció que en el pasado ella también cometió errores similares, pero ha tratado de corregirlos. “Yo prefiero decir lo que pienso de frente”, afirmó. Por eso, le pidió a Lady que evite mencionar a sus amigas en situaciones que puedan dejarlas mal paradas frente al público o los demás concursantes.

¿Lady se justificó o se arrepintió?

Lady, por su parte, trató de explicar que no lo dijo con mala intención. “Solo lo manifesté como se me vino a la mente”, mencionó, argumentando que no profundizó en detalles ni buscaba herir a nadie. Aun así, reconoció que el ambiente del brunch tiende a sacar lo negativo y que tal vez debió pensarlo dos veces antes de hablar.

A pesar de sus palabras, lo cierto es que la grieta quedó abierta. Yina ya dejó en claro que no le gustó la actitud de su amiga y que, para ella, entre “parceras” no se juega con la confianza.