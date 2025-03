Yina Calderón frenó a Yana en La casa de los famosos

La tensión en La Casa de los Famosos Colombia sigue en aumento. Este domingo 16 de marzo, los participantes en riesgo disfrutaron de un brunch en la terraza, pero lo que parecía un encuentro tranquilo terminó en una fuerte pelea entre Melissa Gate, Yana Karpova y Karina García. La discusión se extendió al resto de la casa, y Yina Calderón no dudó en intervenir para defender a Karina.

Artículos relacionados La casa de los famosos Doble eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2: esta es la predicción de la IA

¿Qué pasó entre Yana, Melissa y Karina en La casa de los famosos Colombia?

Durante el brunch de este domingo, Melissa Gate aprovechó la dinámica del encuentro para decirle a Karina García que era una persona “falsa”. Según Melissa, la influenciadora escuchaba conversaciones ajenas para tergiversar la información y llevarla al resto de Las Chicas Fuego.

Las palabras de Melissa hirieron la susceptibilidad de Karina, quien pidió respeto. Sin embargo, en ese momento la conversación fue interrumpida por Yana Karpova, desatando una pelea aún más fuerte.

Artículos relacionados La casa de los famosos Abiertas las votaciones de la eliminación doble en La casa de los famosos Colombia: paso a paso

Yina Calderón puso en su sitio a Yana en La casa de los famosos: así reaccionó Melissa

Luego de un incómodo momento lleno de tensión, Karina García no pudo evitar romper en llanto frente a sus amigas, las Chicas Fuego, quienes la llevaron al Beauty para que les contara todo lo sucedido en el brunch. Entre lágrimas, Karina explicó que Melissa le había faltado el respeto y que Yana también la atacó.

Molesta por la situación, Yina Calderón no dudó en buscar a Yana en la habitación Agua para pedirle que dejara a Karina en paz, ya que, según ella, los motivos por los cuales la atacaba no tenían validez dentro de la competencia.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se va contra Sebastián Arias en La casa de los famosos: “cobarde”

"Búscate otros motivos, no sé… que no te habla, que no te saluda, pero suelta eso ya, deja el ataque. Lo que pasa es que tienes un problema con ella porque sabes que tu novio gusta de ella, ese es tu raye. Más bien, agradece que ella no se pone en la tarea de quitártelo, porque si quisiera, te lo quita. Eso no es de mujeres. Ella no te tocó, no te mordió… Sé valiente y da otros motivos. A Karina déjala en paz, lo que pasa es que estás loca", le dijo Yina a Yana con evidente molestia.

Mientras todo esto ocurría, Melissa Gate presenció el enfrentamiento, pero decidió mantenerse al margen y no intervenir en la discusión.