Yina Calderón contra Sebastián en La casa de los famosos

La polémica influenciadora Yina Calderón vuelve a estar en el centro de la polémica tras enterarse de una inesperada confesión por parte de Sebastián Arias mientras hacia campaña para quedarse en La casa de los famosos Colombia. Y es que el joven reveló la verdadera razón por la que nominó a Karina García y Yana Karpova días atrás.

¿Por qué razón Sebastián Arias nominó a Karina García y Yana Karpova en La casa de los famosos?

Según rumores que corren en La casa de los famosos Colombia, Sebastián Arias confesó ante las cámaras de la afamada casa, junto a Melissa Gate, que la principal y única razón por la que decidió votar por Karina García y Yana Karpova se debía a que no quería atacar a ningún miembro de Los Lavaplatos, grupo que estaría siendo liderado por La Liendra.

El joven modelo, al ser nuevo en la competencia y no conocer muy bien cómo estaban conformados los grupos dentro de La casa de los famosos habría creído conveniente no atacar al grupo de hombres al que habría intentado ingresar una vez llegó al reality de la vida en vivo. Sin embargo, su jugada le terminó afectando de manera significativa y terminó en Placa junto a las jóvenes que él mismo nominó.

Yina Calderón no pudo ocultar su molestia con Sebastián Arias en La casa de los famosos

Luego de que Karina García le contara lo sucedido, Yina Calderón no pudo evitar calificar a Sebastián Arias de “cobarde”. Incluso, la influenciadora manifestó que le parecía absurdo que los participantes le temieran a otros cuando todos estaban en igualdad de condiciones.

“Entonces es un cobarde. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a otro. ¿por qué la gente es tan cobarde? Aquí todos somos iguales, cuáles seguidores, no veo que El Jefe tenga un trato diferente”.

Además de esto, Calderón insinuó que aunque no tenía nada en contra de él, no le veía futuro: “el pelaito no me ha hecho nada, le he dado consejos, pero yo te digo una cosa: no tiene luz por ningún lado”