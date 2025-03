Karina García sobre la nominación de Sebastián Arias

La tensión en La casa de los famosos Colombia continúa en aumento y el ingreso de Sebastián al reality no para de sacudir los ánimos en la casa. Luego de varios días de que el modelo usara su beneficio de doble nominación para enviar a Placa a Karina García y Yana Karpova, las influenciadoras se enteraron de la verdadera razón por la que lo hizo.

Según rumores que llegaron a oídos de Karina García, Sebastián Arias decidió usar su beneficio de doble nominación en contra de ella y Yana Karpova con el único fin de no generar discordia con Los Lavaplatos, grupo que al parecer es liderado por La Liendra. Esto se dio a conocer cuando Melissa Gate le ayudó a hacer campaña al joven para no ser eliminado en la jornada de este domingo 16 de marzo en La casa de los famosos Colombia.

En una conversación con Yina Calderón, Karina le comentó lo sucedido y llegó a la conclusión de que ellas fueron percibidas como presas fáciles para el joven modelo. “En pocas palabras, fuimos las presas más fáciles. Entonces Melissa les dijo: ¿o sea que votaste por ellas por no echarte encima a los lavaplatos? Disque: la verdad sí”, afirmó.

Karina García confesó que se sintió molesta con la decisión de Sebastián Arias

Luego de enterarse de lo sucedido, Karina García confesó que aunque no es una mujer de conflictos en esta ocasión sí sintió que la sangre le “hirvió”, pues no podía creer que Sebastián Arias hubiera tomado una decisión tan conveniente para él.

“Parce, a mí me hirvió la sangre, tú sabes que yo no soy peleona. Entonces Melissa le dijo: ¿Por qué no votó por mí? Y él le dijo: yo nunca te tocaría. Obvio, por conveniente. Gas ese pelaito”.

Esta situación dejó a Karina con un sabor amargo, pues sintió que la decisión de Sebastián no fue justa. Aunque no es de entrar en conflictos, esta vez no pudo evitar mostrar su molestia.