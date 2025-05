Para nadie es un secreto que Yina Calderón tiene una gran amistad con la creadora de contenido Epa Colombia, durante el brunch de La casa de los famosos Colombia, reveló cómo es su amistad.

¿Por qué Yina Calderón opinó de sus amistades en La casa de los famosos Colombia?

Durante la actividad del brunch en La casa de los famosos Colombia, La Jesuu cuestionó la amistad de Yina Calderón, señalando que la considera como una persona desleal.

Expresó que no entiende las acusaciones de Yina hacia Karina García, y agregó que desconfía de personas como ella, que mantienen una gran amistad por un tiempo y luego sacan a relucir diversos aspectos negativos cuando se sienten atacad*s.

A pesar de ello, La Jesuu dejó en claro lo mucho que le dolió la forma en que Yina trató a su ‘amiga’ Karina, afirmando que esto refleja mal sobre ella. Es por ello, que Yina se defendió y habló sobre sus amistades.

¿Qué opinó Yina Calderón sobre Epa Colombia en La casa de los famosos Colombia?

A pesar de las acusaciones de La Jesuu. Yina Calderón afirmó que tiene una gran amistad con varias personas del exterior, (aunque con la mayoría no se habla) sabe algunos secretos de creadoras de contenido, como por ejemplo Manuela Gómez y nada más ni nada menos que Epa Colombia.

La creadora de contenido comentó que, aunque tuvo varias diferencias con Epa Colombia en el pasado, hoy en día mantienen una fuerte amistad. Además, reveló que conoce algunos secretos de Epa, pero aseguró que nunca los ha compartido ni tiene intención de hacerlo.

“Mira yo me he agarrad* con Epa Colombia de una manera increíble y jamás he dicho cosas que sé de ella supremamente grave”, expresó Yina Calderón.

¿Cómo fue la reacción de Epa Colombia al saber que Yina le regaló la cadena?

Por el momento, se desconoce la reacción de Epa Colombia, ya que la madre de Yina Calderón tuvo la oportunidad de estar en ‘Buen Día, Colombia’, donde fue interrogada sobre la situación con la cadena de Epa.

Mientras tanto, la empresaria sigue cumpliendo con su condena en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, debido a su caso con Transmilenio.