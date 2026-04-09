Si eres de los que no se pierde ni un minuto de lo que pasa en La casa de los famosos Colombia y deseas participar en las votaciones de eliminación, aquí te cotamos todo lo que debes saber.

¿Cómo votar en la eliminación de La Casa de los Famosos Colombia?

Para votar en la eliminación de la casa de los famosos debes seguir los siguientes pasos:

Visita http://lacasadelosfamososcolombia.com Regístrate en la zona interactiva (esquina superior derecha), si es tu primera vez. Selecciona la pestaña de "Votaciones". Haz clic en la foto del famoso que deseas salvar/eliminar. Desliza y confirma tu voto

¿Dónde votar para eliminar en La casa de los famosos Colombia?

La votación para decidir la eliminación de los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se lleva a cabo en el sitio web oficial del programa. Puedes participar en el enlace: https://lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com/votaciones/votaciones-eliminacion

¿Quiénes están nominados a eliminación esta semana?

El miércoles 08 de abril, durante la gala de nominación en La casa de los famosos Colombia, se tomaron decisiones frente a la placa de nominados de la semana 13, quedando de la siguiente manera:

Nominado por el público: Juan Carlos 'Juancho' Arango

Juan Carlos 'Juancho' Arango Nominados por la casa: Alexa Torres, 'Beba' de la Cruz y Aura Cristina Geithner

Alexa Torres, 'Beba' de la Cruz y Aura Cristina Geithner Nominado por el líder: Tebi Bernal

Tebi Bernal Nominado por el eliminado: Alejandro Estrada

¿Cuándo se cierra la votación de eliminación?

La votación para la eliminación en La Casa de los Famosos se cierra los domingos a las 9:30 p.m.. La placa completa de nominados se define y oficializa en la gala de nominación, que se transmite los miércoles por la noche.

Sin embargo, el jueves se lleva a cabo la gala de salvación, donde se decide quién de los nominados queda fuera de la placa de eliminación. Luego, la placa definitiva queda establecida, y el público puede votar hasta el domingo a las 9:30 p.m., cuando se cierra la votación.

¿Cuántas veces se puede votar en La Casa de los Famosos?

La cantidad de veces que puedes votar en La Casa de los Famosos es indefinida, pero debes esperar un tiempo de 4 horas entre cada voto si eres un usuario registrado en la página web. Esto significa que puedes votar múltiples veces, siempre y cuando respetes el intervalo de tiempo.

¿La votación es para eliminar o para salvar a los participantes?

El público tiene la tarea de votar por el famoso que desee salvar, no eliminar. Los concursantes que reciban mayor apoyo del público continúan en el reality, mientras que aquel que obtenga la menor cantidad de votos de salvación será eliminado y deberá abandonar definitivamente la casa.

Votación La Casa de los Famosos Colombia. Foto de Freepik

¿A qué hora es la eliminación en La Casa de los Famosos?

La transmisión de La Casa de los Famosos Colombia es de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 9:30 p.m., y sábados, domingos y festivos de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.. Las galas de eliminación se realizan todos los domingos en este horario extendido, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

¿Cómo ver los resultados de la votación de eliminación?

Para ver los resultados de las votaciones de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia, durante cada gala, que tenga votaciones activas, se muestran los resultados parciales en vivo.

Al finalizar la gala, los presentadores Carla y Marcelo revelan los resultados finales, anunciando los nombres de los eliminados. Estos resultados se replican en las cuentas oficiales de Canal RCN y La Casa de los Famosos en redes sociales, como Instagram y Facebook, para que el público esté al tanto.