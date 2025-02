La casa de los famosos Colombia sumó recientemente una nueva participante a la competencia. Se trata de Yana Karpova, una creadora de contenido, modelo y cantante de origen ruso, quien a sus 27 años llegó al reality con una entrada que tomó por sorpresa a los habitantes de la casa.

Su llegada, sin previo aviso, generó diversas reacciones entre los participantes, quienes no tardaron en acercarse para darle la bienvenida y hacerla sentir parte del grupo.

Sofía Avendaño, la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia, compartió su opinión sobre el ingreso de Yana Karpova, la influencer rusa que recientemente se sumó al reality, luego de que en una dinámica de preguntas a través de sus redes sociales le cuestionaran sobre esta participación.

Sofía Avendaño, quien fue señalada en redes sociales como una participante de bajo perfil, comparó su paso por el reality con la actitud que, según ella, trae la nueva integrante.

La modelo paisa y ex participante de La casa de los famosos Colombia mencionó que su participación en el programa estuvo marcada por su carácter tranquilo y alejado de las confrontaciones.

Al referirse a Yana Karpova, destacó que su ingreso representa una continuidad de esa actitud serena que ella tuvo dentro de la casa. Además, indicó que la influencer podría asumir el papel de mantener una atmósfera más calmada en un entorno donde las tensiones suelen ser constantes.

Pues que te digo. Yo era otro mueble más! Porque así nos llaman a a las personas tranquilas que no buscan conflicto. Entonces pienso que es mi reemplazo perfecto. Es rubia, es noble, dulce y respetuosa. Así que a la casa le hace esa parte tierna y dulce que ya no está porque me eliminaron. Me gusta y le deseo suerte en ese zoológico.