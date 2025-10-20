Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quiénes son Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Juandi Duque, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Juandi Duque hacen parte del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Juandi Duque, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.
¿Quiénes son Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Juandi Duque, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026? | Fotos: Canal RCN

Aún no inicia la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 y desde ya, miles de internautas se encuentran bajo la expectativa de conocer el nombre de los participantes que harán parte del programa.

Ya se abrieron las votaciones del primer grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 26 a las 4 p.m.

Se conocerá el nombre del primer participante el próximo domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Entre los seis aspirantes, te contaremos detalles sobre: Carlos Grande, Juan Diego Becerra y Juandi Duque:

¿Quién es y a qué se dedica Carlos Grande, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Uno de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia, es Carlos Grande del Gallego, quien se ha posicionado como un reconocido actor y creador de contenido digital.

En su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 390 mil seguidores, comparte varios acontecimientos de su vida, en especial acerca de la gran habilidad que tiene en el campo artístico.

¿Quién es Carlos Grande, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
Él es Carlos Grande Gallego, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Sin duda, el deporte es fundamental en su vida, pues les ha demostrado a sus seguidores que disfruta tener un estilo de vida saludable y, también, su posible llegada al reality, podría generar curiosidad por parte de todos los participantes.

Recuerda, que el poder está en tus manos al votar por tu candidato preferido, en especial si crees que Carlos Grande es el perfil ideal que te gustaría ver en la casa más famosa del país. Además, está soltero.

¿A qué se dedica Juan Diego Becerra, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Creador de contenido digital, deportista y amante a los animales, Juan Diego Becerra es uno de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia. Sin duda, cuenta con una carismática y arrolladora personalidad, en la que se ha ganado el cariño de todos sus seguidores.

Si te gusta la creatividad, el deporte y el amor por las mascotas, Juan Diego es el candidato ideal. En estos momentos, se encuentra soltero, pues no ha tenido una relación sentimental en los últimos meses.

¿Quién es Juan Diego Becerra, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
Él es Juan Diego Becerra, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Si crees que Juan Diego es el participante ideal para estar en el programa, vota por él y aprovecha la oportunidad. ¿Crees que sería el aspirante ideal?

¿Quién es Juandi Duque, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Uno de los influenciadores que más ha acaparado la atención mediática en los últimos años es Juan Diego Duque, más conocido como Juandi, quien comparte varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales.

Además, el nacido en la ciudad de Bucaramanga y en cada uno de sus videos, plasma varios acontecimientos de la cultura de su región. Actualmente, Juandi se encuentra en una relación sentimental.

¿Quién es Juan Diego Duque, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
Él es Juan Diego Duque, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Su buen sentido del humor y creatividad podrían ser fundamentales para verlo reflejado en el programa. Si crees que Juandi es el candidato ideal para entrar, vota por él.

Recuerda votar por tu candidato preferido a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Tu decisión será clave para conocer el nombre del primer participante en ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

