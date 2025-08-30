Este 30 de agosto se estrenó en el Canal RCN Miss Universe Colombia, el reality, conducido por la presentadora Claudia Bahamón y en cuyo certamen conoceremos quién será la candidata ganadora que representará al país en Tailandia en noviembre.

En el programa, que cuenta con tres jurados, las exreinas, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, y el diseñador de moda Hernán Zajar, las aspirantes de cada departamento mostrarán todo su talento para ser elegidas como la gran ganadora.

Las aspirantes deberán realizar diferentes pruebas para ir sumando puntos y así destacarse entre las favoritas tanto del jurado como del público, que también tendrán poder para elegir a sus favoritas.

¿Quién es Marlyn Dinas, representante de Cauca de Miss Universe Colombia, el reality 2025?

Marlyn Dinas, nació en Caloto, norte del Cauca es actriz y fue coronada Señorita Afrodescendiente en el año 2011.

Ha usado su trabajo para fortalecer su voz y representar a otras mujeres afrocolombianas, promoviendo mensajes sobre autoaceptación, dignidad y visibilidad.

Su participación está orientada a comunicar mensajes relacionados con la diversidad, la preparación, la disciplina y el valor de la introspección como parte del desarrollo personal.

Marlyn busca ser una vocera de historias que no siempre han tenido espacio público, siendo su mayor propósito representar una posición activa frente a temas sociales, raciales y culturales.

Aspira a inspirar a mujeres que han dudado de su valor y demostrar que el liderazgo femenino puede surgir desde la conciencia, el servicio y la conexión con los orígenes.

¿Cuánto mide y cuántos años tiene Marlyn Dinas, representante de Cauca de Miss Universe Colombia, el reality?

Marlyn Jhuliana Dinas Carabalí tiene una estatura de 1.78 metros y tiene 33 años. En su cuenta de Instagram tiene cerca de 100 mil seguidores, donde recibe varios elogios por su belleza, suele compartir contenido sobre su experiencia como modelo, sus viajes y parte de su estilo de vida. Su rutina diaria incluye actividad física, lectura y prácticas de cuidado emocional.

Recuerda que puedes conocer más detalles al respecto e interactuar en redes sociales usando el numeral #MissUniverseColombia.