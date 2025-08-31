¿Quién es Lizeth Cueter, la candidata de Córdoba en Miss Universe Colombia, el reality?

El pasado sábado 30 de agosto Miss Universe Colombia, el reality llegó a la pantalla del Canal RCN en donde abrió sus puertas a varias candidatas que se prepararán, bajo la guía de Claudia Bahamón, para alcanzar su objetivo: representar al país en Miss Universe en Tailandia. Una de ellas es Lizeth Cueter, la candidata que representará a Córdoba en este emocionante camino.

¿Quién es Lizeth Cueter, representante de Bolívar en Miss Universe Colombia, el reality?

Nacida en Cienaga de Oro, Córdoba, Lizeth Cueter de 35 años es diseñadora de modas, profesión que le ha permitido unir sus pasiones en una sola por medio del movimiento de Vístete de Amor Propio con el que busca expresar un manifiesto de dignidad para la mujer caribeña y colombiana.

Pues como profesional de la moda, ha entendido que la belleza no está en la prenda sino en el mensaje que esta proyecta. Con su talento ha impactado a cientos de mujeres que hoy caminan con más fuerza, sabiendo que no se trata solo de cómo te ves, sino de cómo te sientes.

Para ella, este certamen no es un fin, sino un megáfono para continuar llevando su mensaje e inspirando a cientos de mujeres. Por esta razón, Cueter asegura que, si gana la corona, la usará como símbolo de una belleza transformadora, donde la empatía, la acción y el pensamiento crítico brillen más que cualquier lente de cámara.

Lizeth Cueter no se presentará sola. Trae consigo una comunidad, una causa y una convicción: que la verdadera realeza está en quien transforma su historia en plataforma para otras.

¿Por qué todos hablan de Miss Universe Colombia, el nuevo reality?

El jurado conformado por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar junto a un equipo de asesores que pulirá cada detalle determinarán a través de retos, aprendizajes y momentos qué candidata será quien ocupe ese importante lugar.