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Primer eliminado de La casa de los famosos Colombia: quién fue y qué pasó

La primera eliminada de La casa de los famosos Colombia fue Luisa Cortina, tras obtener bajo apoyo del público en las votaciones.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Primera eliminación en La Casa más famosa de Colombia
¿Quién fue la primera eliminada de la tercera temporada de La Casa de los famosos? (Foto de Freepik y de Canal RCN)

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia avanza, pero hay momentos que el público no olvida… como la primera eliminación.

¿Quién fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos Colombia?

La modelo colombiana, Luisa Cortina, fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, abandonando la competencia el 18 de enero tras recibir la menor cantidad de votos del público.

Luisa cortina fue eliminada de La casa de los Famosos Colombia el 18 de enero
Luisa Cortina fue la primera eliminada de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia (Foto Canal RCN)

¿Por qué eliminaron al primer participante de La Casa de los Famosos?

Luisa Cortina fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2026 gracias a que fue la participante con el menor porcentaje de votación del público con un 4.56% de los votos; además, la corta estadía de la participante fue polémica, ya que tuvo ciertos roces con su compañera Sofía Jaramillo y se destacó por su carácter fuerte.

¿Cómo fueron las votaciones del primer eliminado?

Las votaciones de la primera eliminación de La Casa de los Famosos fueron bastante disparejas, ya que el famoso que se posicionó como favorito, en ese momento, fue Nicolás Arrieta, con un porcentaje del 57.30% de votos a su favor, a comparación de Luisa Cortina, quien tuvo un porcentaje de apenas el 4.56%.

¿Quiénes estaban nominados en la primera eliminación?

Los famosos que estuvieron en la placa de nominación de la semana 1 de La Casa de los Famosos Colombia 2026, fueron:

  • Nicolas Arrieta
  • Lorena Altamirano
  • Yuli Ruiz
  • Renzo Meneses
  • Tebi Bernal
  • Luisa Cortina

¿Qué pasó después de la primera eliminación en La Casa de los Famosos?

Tras la eliminación de Luisa Cortina en la primera semana de la competencia, la convivencia en la casa se intensificó, debido a que los famosos comenzaron a adoptar posturas y a dar opiniones acerca de lo que pasó en la gala.

Por ejemplo, Manuela Gómez calificó a Luisa de intentar adoptar un papel de "villana", que al final no le resultó.

¿Quién fue el primer eliminado en otras temporadas de La Casa de los Famosos?

A lo largo de las tres temporadas de La Casa de los Famosos Colombia, ha habido participantes que no han corrido con buena suerte, ya que fueron eliminados en la primera semana.

En la primera temporada (2024), el primero en salir fue el actor Naren Daryanani, debido a una baja votación del público; mientras que en la segunda temporada (2025) fue la creadora de contenido Catalina "Kata" Otálvaro, quien no ingresó a la casa en el tiempo establecido por la producción; no llegó al llamado del primer capítulo en vivo.

Primeros eliminados temporada uno y dos de La Casa de los Famosos
Naren Daryanani y Kata Otálvaro fueron los primeros eliminados de la primera y segunda temporada de la casa (Fotos Canal RCN)

¿Dónde ver el capítulo del primer eliminado de La Casa de los Famosos?

Puedes revivir el capítulo completo del primer eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través del canal oficial del reality en YouTube (La Casa De Los Famosos Colombia).

Por otro lado, si lo único que quieres es ver un resumen de los mejores momentos de la eliminación, también lo podrás hacer a través de la cuenta de Canal RCN en YouTube o por medio de las redes sociales de La Casa de los Famosos Colombia.

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