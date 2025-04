El pasado lunes 31 de marzo los participantes se enfrentaron en una nueva prueba de liderazgo para definir quién debía llevar el orden de La casa de los famosos Colombia durante el transcurso de la semana. Tras varios minutos de competencia, Mateo Varela ‘Peluche’ logró ganar este título y sus beneficios, entre ellos la habitación del líder que decidió compartir con Norma Nivia. Ahora, muchos se preguntaron si este acercamiento desatará una pasión desenfrenada, y la pareja ya respondió.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón le pidió disculpas a Norma Nivia tras ofenderla en La casa de los famosos: "Me pasé"

¿Qué pasará entre Peluche y Norma en la habitación del líder? La pareja respondió

Luego de que se definiera que Mateo Varela sería el líder de la semana y de que escogiera a Norma como su compañera de habitación, La Liendra, en su papel de reportero de la noche, decidió preguntar algo que muchos quisieran saber: ¿Se reavivará la llama del amor entre la pareja al estar completamente solos?

Norma Nivia y Peluche compartirán cuarto en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

“Ahora que tienen algo de privacidad, ¿creen que va a pasar algo más allá de besos?”, preguntó La Liendra a Mateo. Sin embargo, quien contestó rápidamente fue Norma al asegurar que no sería así, algo que sin duda alguna no convenció al creador de contenido quien le recordó que al inicio había asegurado no querer estar con Varela y ahora son pareja.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe de La casa de los famosos implementó nueva regla para los posicionamientos, ¿de qué trata?

Ante esto Norma reveló que se encontraba en sus días, por lo que no había forma de un acercamiento más allá de lo que ya se ha visto en pantalla. "Sigo siendo una mujer con ciclo constante. Esta mañana me llegó, bajó una visita inesperada", mencionó la actriz.

¿Cómo se siente Mateo Varela al ganar el liderazgo de La casa de los famosos Colombia?

Además de esta pregunta, La Liendra también quiso saber cómo se encontraba Mateo Varela tras ganar el liderazgo de la semana y si en algún momento de la competencia esto hacia parte de sus objetivos. Ante esto, Varela confesó que desde que ingresó al reality había querido ganar este beneficio.

Incluso aseguró que trataría de disfrutar de esta semana “como Dios manda”, ya que al ser líder tenía inmunidad de manera automática.