Karen Sevillano estuvo unos días habitando La casa de los famosos Colombia 2025, sin embargo, en la tarde del 12 de febrero se despidió de los participantes para continuar con su labor en el After del reality, donde se llevó sorpresa del Jefe.

Karen Sevillano volvió al estudio para cotinuar con el After de La casa de los famosos Colombia, un espacio que comparte con Vicky Berrío, quien no estuvo en la noche del 12 de febrero.

Ante la ausencia de Vicky, Karen tomó las riendas sola y empezó a hablar sobre su experiencia en La casa de los famosos Colombia, en donde tuvo algunos momentos tensionantes y donde también se divirtió.

En medio del programa, El Jefe de La casa de los famosos Colombia congeló a Karen Sevillano, quien quedó sorprendida al ver ingresar a su novio Neider García al estudio de grabación.

Neider García llegó con un romántico ramo de flores en sus manos y mientras la presentadora estuvo congelada por El Jefe, él le expresó todo su amor y le contó que la iba a acompañar en el programa.

El Jefe descongeló a Karen Sevillano, quien no dudó en abalanzarse sobre su novio y expresarle su sorpresa por verlo ahí, ya que habían hablado unas horas antes y él le había dicho que estaba manejando.

Neider no dudó en confesarle que era todo un 'estratega' para confundirla, ante esto Karen bromeó al agregarle que también era un 'mantenido', este comentario lo dijo de manera irónica luego que una participante del reality lo llamara así.

Tras el encuentro romántico, Karen Sevillano y Neider García continuaron con el After de La casa de los famosos Colombia.

Neider le preguntó a Karen sobre qué era lo que más le había gustado de esta experiencia y cómo se había sentido durante esos días.

El juicio fue la actividad que más me gustó, me encanta juzgar y señalar. Pero fue incómodo porque el equipo Fuego no tenía claras sus acusaciones y nominaron muchas personas injustamente.