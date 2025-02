La influenciadora Melissa Gate dio a conocer en La casa de los famosos Colombia los requisitos que debe tener un hombre para estar con ella.

En entrevista con la cantante rusa Yana Karpova, quien interrogó a Melissa Gate sobre su hombre ideal, ella le ofreció una curiosa respuesta, muy a su estilo.

"Tiene que tener barba, si no tiene barba no me escriba, no me busque. no quiero hombre sin pelo en la cara, tiene que tener en todo lado. Tiene que ser estudiado, que tenga un curso de alguna cosa y un hombre trabajador, de su casa y que no ronque, si ronca no envíe su hoja de vida, aléjese de mí (...) me gusta un hombre humilde y que se deje manejar", le dijo entre risas.