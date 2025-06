La influenciadora Melissa Gate decidió hacer una pequeña tregua con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia luego de la jornada de eliminación, en la que la Jesuu tuvo que abandonar la competencia.

Melissa Gate, la Toxi Costeña y Emiro Navarro estaban en la cocina preparando la comida y acordaron compartirle a Altafulla, por lo que, la influenciadora paisa decidió ir a buscarlo para ofrecerle la comida, al cual él aceptó.

Posteriormente, Melissa aprovechó para aclararle que no estaba en disposición de seguir discutiendo con él.

"Nosotros no lo odiamos es cosa del juego, uno de prende y eso, pero ya relájese, ya la rueda de prensa pasó, yo ya bajo las arm*s, ya no me interesa, ya te perdoné, te disculpé sin que te disculparas", le dijo.