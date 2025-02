Valentina Ruiz, más conocida en las redes sociales como La Jesuu, se despidió de La casa de los famosos Colombia 2025. Sí, la influenciadora caleña se convirtió en la más reciente eliminada del formato de convivencia del Canal RCN.

La eliminación de La Jesuu causó todo tipo de reacciones, pues una buena parte de los seguidores del reality no esperaban que se fuera; de hecho, hasta su nombre sonaba entre las finalistas.

Sin embargo, el público es el que tiene el poder en La casa de los famosos y decidió que Valentina no continuara más. Al momento en el que sus compañeros notaron que La Jesuu fue eliminada, las emociones tomaron relevancia.

Entre los más afectados estuvieron Emiro Navarro, Karina García y Yina Calderón, pero resulta que a ellos se sumó Melissa Gate, quien desde el beauty le envío un amoroso mensaje a su colega de redes sociales.

Sí, Melissa Gate también quedó consternada con el hecho de que La Jesuu salió de La casa de los famosos 2025. La influenciadora paisa demostró sus sentimientos y dio a conocer lo que piensa de Valentina Ruiz.

En primera medida, Gateindicó que le dolió la salida de La Jesuu, a la vez que quedó sorprendida con la decisión del público.

"Me duele mucho que hayas salido, la verdad no me lo esperaba. Este lugar (el beauty) me va a recordar mucho a ti cuando te ponías las pelucas, todo eso", expresó Melissa Gate.