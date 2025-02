Melissa Gate ha tenido una significativa semana en La casa de los famosos Colombia 2025. La influencer paisa está ganando favoritismo y eso quedó demostrado en las más recientes votaciones donde destronó a Emiro Navarro y se posicionó como la más apoyada de la semana.

Asimismo, muchos halagaron el vestido que la creadora de contenido se puso en la nominación, razón por la que fue reiteradamente mencionada en redes sociales. Sin embargo, entre lo más nuevo, Melissa se sinceró frente a las cámaras del reality en vivo, ya que habló sobre su amiga Norma y el romance que está teniendo con Mateo Varela 'Peluche'.

Resulta que Melissa, por lo general, no expresa sus sentimientos, pero le dijo a Norma que era la única persona que quería en La casa de los famosos y, además, ha sido cercana con ella.

La actriz Norma Nivia ha estado un poco alejada de la influenciadora por cuenta de Mateo Varela, así que con su característica forma de ser Melissa Gate se refirió sobre este tema.

En palabras de la antioqueña, lo que sucede con Norma Nivia es algo que a muchas les pasa, pues dejan a un lado a sus amigas por el "novio".

En la misma corriente de ideas, la famosa comentó que suele suceder que las amigas consiguen novio y pasan a segundo plano. Pese a ello, recalcó que no es que le afecte el romance de Novia con Mateo, pero ella es la única amiga que tiene en el reality de la vida en vivo.

"¿Qué hace uno ahí? Yo la verdad prefiero hacerme a un lado porque, no sé, no me gusta cuando una persona tiene pareja y uno estar de 'metiche', violinista, tampoco así, prefiero estar sola", aseguró Melissa Gate.