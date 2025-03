La influenciadora Melissa Gate tuvo que resaltarle a Yina Calderón una cualidad y un defecto en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes en la actividad del banquillo, donde cada uno debía pasar y recibir una cualidad y un defecto de sus compañeros.

En el turno de Yina Calderón, Melissa Gate le confesó al Jefe y a los participantes que no quería decirle nada.

"La verdad no quiero hacer esto, me obligan. Es muy difícil hablarle a una persona a la que estás jugando a ignorar porque no sé si lo has notado, estoy jugando a ignorarte he evitado tener problemas contigo (...) me parece humillante tener que pararme acá. El primer paso para perdonar es entender que el otro es un idiota y no se le va a quitar, por mi parte ya te perdoné, tú fuiste la que empezó porque compraste un problema que no te correspondía", le dijo.