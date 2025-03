La empresaria Yina Calderón sorprendió a la influenciadora Melissa Gate al tener que resaltar sus cualidades y defectos en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes en el banquillo de la verdad, donde cada famoso debía pasar en frente y sus compañeros debían resaltar una cualidad y un defecto del otro.

En el turno de Melissa Gate siendo juzgada, Yina Calderón pasó frente a ella y destacó las cualidades que ve en ella y sus defectos.

"Soy una mujer muy objetiva, que, a pesar de que una persona no me caiga bien soy capaz de reconocer sus cualidades y Melissa es demasiado inteligente, una de las personas más inteligentes de esta casa, es una persona que a esta casa le da luz y contenido, es una persona que le ha tocado demasiado duro en la vida, es una mujer trabajadora y es una mujer que aprovecha su talento para hacer lo que vino hacer en este programa y es brillar", le dijo.

Asimismo en cuanto a los defectos le señaló que Melissa debe trabajar en su egocentrismo.

"Aunque no lo crean Melissa tiene bastantes cosas parecidas a mí. Yo tuve que manejar mi ego hace algunos años y la vida me enseñó que no era la vaca que más ca**** y siento que Melissa debe trabajar más en su ego. Aunque no soy tu amiga ni me caes bien recuerda que uno a veces está arriba y cuando menos cree cae abajo. A veces no podemos aprovecharnos de los personajes o el talento para lastimar a las personas que nos quieren", agregó.