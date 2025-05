Continúa la competencia en La casa de los famosos Colombia 2025, el reality en vivo donde cualquier cosa puede pasar. Precisamente, en la prueba de robo de salvación se desató un conflicto entre Mateo Varela 'Peluche' y Andrés Altafulla.

Tanto el paisa como el barranquillero no midieron sus palabras, se tacharon y El Jefe les llamó la atención. Pasaron las horas y Mateo Varela tomó la decisión de pedirle disculpas a Altafulla.

Lo anterior sucedió luego de que la dupla de participantes pudieron ver a sus familiares en La casa de los famosos Colombia. De acuerdo con Peluche, se encuentra enojado con el costeño, pero, pese a ello, le pidió excusas por su comportamiento.

"Alta, yo sí estoy enojado contigo, pero si te dije algo feo en la prueba, discúlpame. No cambia que no siga estando enojado, porque sí estoy sorprendido por lo del juicio... Simplemente, la grosería no es un acto que nos representa acá", expresó Mateo Varela.