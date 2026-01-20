La actriz Marilyn Patiño dio a conocer los momentos más importantes que ha vivido, revelando los detalles en la sección ‘La Línea de la Vida’ en La casa de los famosos Colombia con la presentadora Carla Giraldo.

¿Cómo fue la infancia de Marilyn Patiño?

Marilyn nació en 1982 y creció en medio de una familia disfuncional y ausente. Sus padres, vinculados a movimientos rev*lucionarios, fueron víctimas directas del conflicto: su padre fue asesin*do y su madre tuvo que desaparecer para evitar correr el mismo riesgo.

Debido a ello Marilyn quedó bajo el cuidado de su abuela, quien se convirtió en su principal apoyo durante una infancia que ella misma describió como triste, marcada por la falta de una figura paterna y materna.

Confesó que a los ocho años, su madre reapareció en su vida con una nueva familia. Marilyn recibió con amor el nacimiento de su hermano menor, pero dicha llegada se tornó dolorosa cuando al niño se lo quitaron a su madre, un episodio que despertó en ella sentimientos de frustración.

En medio de esa confusión emocional, comenzó a acercarse a Dios y a soñar desde muy pequeña con convertirse en actriz.

Durante la adolescencia dio sus primeros pasos en el modelaje y tras problemas en su casa decidió independizarse.

Trabajó en un almacén de ropa mientras continuaba con el modelaje, hasta que viajó a Bogotá, ciudad donde comenzó a abrirse camino en la actuación y a construir su carrera artística.

¿Qué momento marcó la vida de Marilyn Patiño?

En 2018 llegó su primer hijo, pero al tiempo llegó la decepción al descubrir que su pareja le había mentido, pese a ello Marilyn lo perdonó y para el siguiente año llegó su segundo hijo, pero de nuevo otra infidelidad.

Según explicó estaba en proceso de esperar que sus hijos crecieran un poco más antes de separarse y de repente le quitan la vida a su pareja.

Tras ese momento, Marilyn se trasladó a Estados Unidos, buscando estabilidad y un nuevo comienzo.

Poco después conoció a otra persona y volvió a quedar embarazada, situación por la que fue fuertemente criticada.

La actriz le dio la bienvenida a su hija y ahora define esta etapa de su vida como un renacer.