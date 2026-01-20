Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Línea de vida de Marilyn Patiño en La casa de los famosos; habló de la muerte de su pareja

La actriz Marilyn Patiño dio a conocer en La casa de los famosos Colombia los momentos que la han marcado en su vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
marilyn patiño en la casa de los famosos colombia
Marilyn Patiño abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La actriz Marilyn Patiño dio a conocer los momentos más importantes que ha vivido, revelando los detalles en la sección ‘La Línea de la Vida’ en La casa de los famosos Colombia con la presentadora Carla Giraldo.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la infancia de Marilyn Patiño?

Marilyn nació en 1982 y creció en medio de una familia disfuncional y ausente. Sus padres, vinculados a movimientos rev*lucionarios, fueron víctimas directas del conflicto: su padre fue asesin*do y su madre tuvo que desaparecer para evitar correr el mismo riesgo.

marilyn patino sobre su infancia

Debido a ello Marilyn quedó bajo el cuidado de su abuela, quien se convirtió en su principal apoyo durante una infancia que ella misma describió como triste, marcada por la falta de una figura paterna y materna.

Confesó que a los ocho años, su madre reapareció en su vida con una nueva familia. Marilyn recibió con amor el nacimiento de su hermano menor, pero dicha llegada se tornó dolorosa cuando al niño se lo quitaron a su madre, un episodio que despertó en ella sentimientos de frustración.

En medio de esa confusión emocional, comenzó a acercarse a Dios y a soñar desde muy pequeña con convertirse en actriz.

Durante la adolescencia dio sus primeros pasos en el modelaje y tras problemas en su casa decidió independizarse.

Trabajó en un almacén de ropa mientras continuaba con el modelaje, hasta que viajó a Bogotá, ciudad donde comenzó a abrirse camino en la actuación y a construir su carrera artística.

Artículos relacionados

¿Qué momento marcó la vida de Marilyn Patiño?

En 2018 llegó su primer hijo, pero al tiempo llegó la decepción al descubrir que su pareja le había mentido, pese a ello Marilyn lo perdonó y para el siguiente año llegó su segundo hijo, pero de nuevo otra infidelidad.

marilyn patino sobre su pareja

Según explicó estaba en proceso de esperar que sus hijos crecieran un poco más antes de separarse y de repente le quitan la vida a su pareja.

Tras ese momento, Marilyn se trasladó a Estados Unidos, buscando estabilidad y un nuevo comienzo.

Poco después conoció a otra persona y volvió a quedar embarazada, situación por la que fue fuertemente criticada.

La actriz le dio la bienvenida a su hija y ahora define esta etapa de su vida como un renacer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada revela su confusión entre Yuli Ruiz y Sara Uribe La casa de los famosos

Alejandro Estrada sorprende al confesar su dilema amoroso en La Casa de los Famosos: ¿Sara o Yuli?

Alejandro Estrada confiesa su confusión entre Yuli Ruiz y Sara Uribe en La Casa de los Famosos Colombia.

Tebi Bernal y Johanna Fadul La casa de los famosos

Tebi Bernal contestó el teléfono y le quitó un poder a Johanna Fadul en La casa de los famosos

Tebi Bernal se ganó el poder de quitarle un beneficio a la líder de la semana en La casa de los famosos Colombia y sorprendió con su decisión.

Laura Jaramillo responde a críticas de a Luisa Cortina sobre la belleza de su hermana Sofía La casa de los famosos

Laura Jaramillo no se queda callada y sale al paso de las críticas de Luisa Cortina contra Sofía

Laura Jaramillo defiende a su hermana Sofía tras las críticas de Luisa Cortina sobre su belleza.

Lo más superlike

fEID Y KAROL G Feid

Feid estrenó videoclip de "Cambiaré" tras confirmarse su ruptura con Karol G, ¿indirecta?

El artista Feid se habría desahogado en su nueva canción sobre su ruptura con Karol G.

yina calderon y yeison jimenez Yina Calderón

Así se despidió Yina Calderón del novio de hermana Juliana, quien murió con Yeison Jiménez

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?