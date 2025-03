Laura reveló por qué Karina la convirtió en una Chica Fuego

Con la llegada de Altafulla a La casa de los famosos Colombia, Laura González se sintió más cómoda, ya que tiene historia con el joven cantante y encontró en él un amigo para desahogarse. Menos de 24 horas después, la comunicadora social le compartió su análisis sobre por qué Karina García, con quien tenía una enemistad marcada, habría decidido enviarla a la habitación Fuego junto a ella.

¿Por qué Karina García envió a Laura González a la habitación Fuego? Esto cree la comunicadora social

En conversación con Altafulla, nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia, Laura González compartió su análisis sobre la inesperada decisión que tomó Karina García al enviarla a la habitación Fuego en la que ella también dormía, aún sabiendo que tenían una gran enemistad a raíz de problemas del pasado.

Según comentó Laura, estaba segura de que la influenciadora, como líder de la semana, no la iba a mandar a la misma habitación de ella por obvias razones, pero se llevó una gran sorpresa. "Yo estaba segura de que iba para allá (habitación agua), porque no creo que Karina me lleve para el cuarto de ella”, aseguró.

Sin embargo, sacó sus propias conclusiones sobre el por qué Karina la envió a la habitación Fuego, junto a las demás ‘Chicas Fuego’, siendo esta que supuestamente la joven influenciadora no la había reconocido, ya que no tenía el cabello como cuando se conocieron anteriormente.

“Como yo antes tenía las extensiones y el cabello largo, y yo llegué y saludé a todo el mundo, menos a ella, pero ella no cayó en cuenta quién era yo. Todo pensé, menos terminar en esa habitación (Fuego)”, aseguró.

¿Qué pasó entre Laura González y Karina García en La casa de los famosos?

Vale la pena destacar que la enemistad de Karina García y Laura González está marcada porque supuestamente la influenciadora se involucró sentimentalmente con quien en ese entonces era el prometido de la comunicadora social. Sin embargo, Karina niega que esto sea cierto y aseguró que ella se involucró con el hombre cuando él se encontraba soltero.

