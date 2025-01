El influenciador la Liendra reveló a sus millones de fanáticos la ropa que se compró para llevar a La casa de los famosos Colombia.

Por medio de su canal de YouTube, donde tiene más de un millón de suscriptores, el creador de contenido compartió un video en el que se sinceró sobre su confirmación para ingresar a esta competencia que dará comienzo el próximo 26 de enero a las 8:30 p.m. por el Canal RCN.

El joven confesó que decidió aceptar la propuesta de participar en el reality debido a que no solo fue tentadora económicamente, sino que además lo ve como una oportunidad de que sus fanáticos puedan conocer un poco más de él y una experiencia que sabrá será inolvidable.

Mauricio Gómez, como es su nombre de pila, quiso mostrar a sus admiradores la ropa que decidió adquirir para lucir en La casa de los famosos Colombia.

Desde su apartamento en Medellín, la Liendra dejó ver su clóset y enseñó que tenía bastante ropa de reconocidas marcas que estaba dispuesto a presumir en el programa, pero debido a que no se puede por regla del Jefe, tuvo que irse de compras.

En la grabación enseñó que compró camisetas, pantalonetas, gorras, viseras y zapatillas muy similares a su estilo.

“Yo voy a ir a vestirme bien porque me gusta estar cómodo, la cara mía no es que me favorezca mucho, aunque últimamente me siento demasiado lindo, pero la ropa me ayuda a disimular la feura, entonces no me puedo ir con cualquier ropa”, expresó con el humor que lo caracteriza.