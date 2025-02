La Jesuu toma distancia de Karina y explica por qué

Luego de la tensionante gala que se vivió el pasado viernes 21 de febrero en La Casa de los Famosos Colombia, donde quedó en evidencia la división de equipos y la ‘mala reputación’ que estaban tomando las Chicas Fuego por realizar complot, La Jesuu abrió su corazón y, con total sinceridad, anunció que tomaría distancia de Karina García. En las últimas semanas, Karina se ha visto envuelta en diversas polémicas, lo que estaría afectando a su equipo, Chicas Fuego.

Luego de los altercados que se han presentado en La casa de los famosos Colombia desde que Coco asumió el liderazgo y tomó decisiones polémicas, y tras revelarse que el equipo Chicas Fuego hizo complot para sacar a ‘El Negro’ Salas de la competencia, La Jesuu conversó con Lady Tabares, Emiro Navarro y ‘La Toxi Costeña’, miembros del team Chicas Fuego.

Durante la charla, expresó su desacuerdo con algunas decisiones y confesó sentirse incómoda con las polémicas de Karina, ya que podrían estar generando una mala imagen y arrastrándolos a todos en ello.

“Anoche, que me puse a detectar la raíz de los problemas… Yo a Karina la quiero demasiado, o sea, para mí es una excelente amiga, una excelente persona, pero en lo personal yo sí me voy a distanciar, amor. Porque siento que me estoy arrastrando muchos problemas que no son míos”, manifestó.