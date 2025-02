La influenciadora la Jesuu quedó un poco afectada luego de la eliminación del creador de contenido Cristian Pasquel de La casa de los famosos Colombia.

En la jornada de eliminación en La casa de los famosos Colombia, donde el periodista Cristian Pasquel quedó por fuera de la competencia luego de haber obtenido la menor votación por parte del público, la influenciadora la Jesuu se sintió culpable por su salida.

Como bien se conoce, antes de revelarse el resultado de las votaciones, los famosos deben hacer posicionamiento y confesar quien de sus compañeros nominados les gustaría que se vaya.

La Jesuu se posicionó frente a Cristian Pasquel, quien quedó bastante sorprendido por su decisión, la cual la caleña argumentó que no podía pararse frente a sus amigas Karina García, la Toxi Costeña y Yina Calderón y tampoco lo haría con Mauricio Figueroa, con quien tiene una buena relación.

“Yo me siento culpable. Yo no tengo nada en contra de él, que me parta un rayo ya”, indicó la Jesuu.

Además, le pidió perdón a la Toxi Costeña por su decisión debido a la gran amistad que creó la artista con el creador de contenido.

La cantante y la influenciadora Karina García le detallaron que ella no tuvo la culpa de nada, algo que le resaltó también Melissa Gate, con quien habló al respecto.

“Que usted se pare detrás de cualquier nominado no va a hacer que lo saque porque Colombia es la que decide, usted no tuvo nada que ver. Igual sus razones son válidas, tenía que escoger entre sus amigas y él, así que no te sientas mal, hiciste lo que tú creíste correcto para ti, la cosa es tus amigas después no te vayan a fallar a ti”, le señaló la influenciadora.