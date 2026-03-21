El viernes 20 de marzo, se llevó a cabo una nueva prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia y el equipo ganador, tuvo el privilegio de recibir saludos en video de parte de sus familiares.

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Mientras que, el cuarto perdedor fue castigado con la icónica papilla, el alimento estrella que no puede faltar en ninguna de las temporadas.

Algunos saludos que recibieron los participantes dejaron sorprendidos no solo a los famosos sino a los televidentes, debido a lo que dijeron y por quienes aparecieron.

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¿Juanda Caribe no recibió el saludo de su esposa, Sheila?

El equipo ganador de la prueba de beneficio y castigo fue el cuarto Calma, quienes gozaron de los videos de sus familiares y el clip para Juanda Caribe, generó muchas dudas.

Redes reaccionan a ausencia de Sheila en saludo a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, fue su madre quien apareció en el video y le envió un mensaje reconfortante, sin embargo, nombró a toda la familia, diciendo que lo estaban apoyando y votando por él.

Lo que generó asombro, es que nunca mencionó a Sheila, pues hizo la lista de primos, amigos, tíos y demás familiares, menos a su esposa.

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Aun se desconoce si Sheila ha hablado con lo familia del participante de La casa de los famosos Colombia 2026, pero sí queda claro que las cosas no podrían estar bien, y aunque en otro beneficio, no fue ella quien le escribió.

¿Qué otros saludos sorprendieron en La casa de los famosos Colombia 2026?

El saludo de Juanda Caribe tenía con muchas expectativas a los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026, pero se llevaron la sorpresa de que Sheila no salió en el video y tampoco fue mencionada.

Saludos de la prueba de beneficio. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, el video que generó revuelo fue el del saludo para Campanita, ya que apareció su novio ruso con un importante mensaje.

Para empezar, lo saludó como su futuro esposo, pero lo que generó impacto es que le dijo que lo estaba vigilando, pues al aparecer, vio los besos que su pareja se dio con Valentino dentro de la competencia.

Finalmente, Campanita quedó emocionado por ver a su novio, quien le dejó claro que lo seguía esperando y confesó que lo ama.