A pocas semanas se que llegue el final de La casa de los famosos Colombia, los participantes celebraron un evento especial en reconocimiento a su esfuerzo durante toda la experiencia.

Este 31 de mayo, los participantes de La casa de los famosos Colombia vivieron un emotivo momento al protagonizar una simbólica ceremonia de graduación. La Jesuu, Altafulla, La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Mateo Varela fueron los protagonistas de esta celebración dentro de la competencia.

La graduación se realizó como reconocimiento al Top 6 por todo lo que han vivido y aprendido durante su paso por la casa más famosa de Colombia.

Fue un momento cargado de nostalgia y admiración, especialmente por parte de los familiares, quienes expresaron su orgullo hacia los finalistas.

Durante ese momento, los participantes tuvieron la oportunidad de expresar algunas palabras llenas de mucho agradecimiento por toda su experiencia dentro de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Melissa Gate expresó que esta ha sido una gran experiencia y un verdadero reto para ella.

"Me siento muy honrada de recibir este diploma, creo que no es de más resaltar que estar acá no es fácil, así que los felicito también a todos ustedes", expresó Melissa Gate.