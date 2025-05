Karina García decidió hacer frente a Yina Calderón luego de los múltiples comentarios que ha hecho sobre ella en La casa de los famosos Colombia. Aunque en el pasado fueron muy cercanas, la influenciadora paisa optó por expresar su inconformidad de manera directa, luego de que Calderón la interrumpiera durante su campaña para evitar la eliminación.

Justo cuando Karina García decidió hablarle a las cámaras de La casa de los famosos Colombia para dirigirse a los televidentes y pedir su apoyo de cara a la próxima eliminación del domingo 11 de mayo, Yina Calderón la interrumpió con comentarios en los que aseguró que varios en la casa estaban cansados de que, según ella, Karina se estuviera “victimizando”.

Ante esto, Karina detuvo su intervención para encarar a Yina y, de manera contundente, pedirle que la dejara en paz, pues en ningún momento la había mencionado en su discurso.

“Yo no la estoy mencionando a usted, es usted la que está diciéndole a la gente que voten por mí. ¡Yina, déjeme en paz! Yo simplemente dije que ustedes están haciendo una campaña en mi contra, nunca mencioné su nombre”, expresó García visiblemente molesta.

El inesperado cruce de palabras dejó a Karina García con un sabor amargo, al punto de preguntarse públicamente si realmente valió la pena haberle brindado su amistad a Yina Calderón dentro del reality.

Durante la discusión, Karina no ocultó su decepción y recordó algunos momentos en los que la polémica influenciadora le expresó cariño, solo para luego volverse en su contra.

“Yo no puedo creer como fue disque mi amiga, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo creí en una persona como usted? Que me decía que me quería…”.