La influenciadora Karina García se cansó de los comentarios de la empresaria Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.

La amistad entre ambas famosas se ha venido quebrando desde algunas semanas luego de las críticas que le ha lanzado Yina Calderón a la creadora de contenido por ciertos comportamientos y su relación con Altafulla en el reality.

Durante la más reciente actividad de 'Etiquetas' realizada por el Jefe, donde cada participante debían calificar a sus compañeros con lo que pensaran de ellos.

Melissa Gate terminó la actividad calificando a Karina García a quien la llamó "morronga" por no aceptar que habría estado en la noche con Altafulla.

Debido a su comentario Karina reaccionó y terminó discutiendo con Yina Calderón, quien le reclamó por dicha situación.

"Hay cosas que simplemente son para uno. No importa, ¿a ustedes qué les importa? si pasó o no pasó es mi cuerpo ya, lo único que me importa es lo que piense mi familia y el país, ya. Yina deje de ser mentirosa, nadie sabe lo que pasó debajo de esas sábanas y si pasó o no a ustedes no les afecta, Yina ya, ya ha sido suficiente conmigo, ya me has hecho suficientes cosas, ya", dijo.