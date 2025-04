La influenciadora la Jesuu fue nominada directamente por el Jefe en La casa de los famosos Colombia tras incumplir las reglas.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremetió nuevamente contra Karina García en La casa de los famosos Colombia

¿Qué hizo la Jesuu para quedar nominada en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este martes 29 de abril el modelo Marlon Solórzano regresó a La casa de los famosos Colombia en medio de una dinámica de 'Congelados', donde dejó contundentes mensajes a los participantes.

En medio de su visita se fue contra la Jesuu a quien detalló que es la única con la que espera no reencontrarse afuera.

"Me cansé de escribirte mensajes alentadores, de apoyo, dándote ánimo y ni siquiera un hola, así que me parece que tú viniste a decirle doble a cara a Yina y la doble cara eres tú, eso me parece", le dijo.

La joven se movió y le alcanzó a hablar diciendo "¡Ay Marlon!, Marlon".

Artículos relacionados Epa Colombia Así reaccionó Lady Tabares al saber que Epa Colombia está en la cárcel | VIDEO

Por eso el Jefe decidió enviarla directamente a la placa de nominación tras incumplir sus reglas.

¿Cómo reaccionó la Jesuu tras la nominación del Jefe en La casa de los famosos Colombia?

El mensaje fue transmitido por Marcelo Cezán quien le indicó la decisión del Jefe, por lo que la Jesuu la aceptó sin problema, pues fue muy consciente de lo que hizo.

Tras la decisión del Jefe miles de seguidores reaccionaron algunos a favor, otros en contra y otros detallando que si iba a recibir sanción hubiera dado a conocer su punto de vista desde frente a Marlon Solórzano y no se hubiera guardado sus palabras.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Qué escenas se pasaron en la cuarta función del cine en La casa de los famosos?

Cabe destacar que luego de que se acabó el 'Congelados' la Jesuu explicó por qué no le respondió a sus mensajes indicando que no lo hizo por el comportamiento que vio de él cuando salió del reality y todo lo que dijo en sus redes sociales de varios de los compañeros a quienes aprecia.

Destacó que debido a que no puede dar información del exterior no puede especificar sus razones, pero indicó que estaba muy clara en que no tendría una amistad con Marlon Solórzano, quien en el After reiteró que siente que ella es una "falsa y doble cara".