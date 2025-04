Lady Tabares, también conocida como 'la vendedora de rosas', fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025. Como los demás exparticipantes del reality de convivencia, se enteró de la condena de Epa Colombia.

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, también conocida en redes sociales como Epa Colombia, está en la cárcel. Esto sucedió días después de que se estrenó la segunda temporada de La casa de los famosos, lo que significa que los participantes no tienen ni la mínima idea de esta situación.

De hecho, Yina Calderón, quien es amiga de Epa Colombia, ha dicho en el formato que la empresaria de queratinas la apoya y llegó a pensar que fue a las afueras a gritarle, pero en realidad nada de eso ha pasado.

Pues bien, Lady Tabares supo que Epa Colombia se encuentra en la cárcel y reaccionó de inmediato.

En una dinámica, 'la vendedora de rosas' leyó un papel en el que se encontraba la noticia de la condena de Epa Colombia, la cual es de un poco más de cinco años en el centro penitenciario El Buen Pastor de Bogotá, por haber contribuido en el daño de una estación de TransMilenio del sur de la capital.

"¿Qué, esto es verdad? No, ay me puse arrozuda, Dios mío. Yina, realmente, ha estado muy asombrada de no escuchar a su amiga, cree que ella lo está haciendo mal y por eso no va y le dice, que la dejó de querer", fueron las primeras impresiones de Lady Tabares.