Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como La Liendra, salió hace una semana de La casa de los famosos Colombia 2025. Como a los demás exparticipantes del reality, el influencer estuvo alejado de la realidad debido a que mientras están dentro de la casa suceden muchas cosas afuera.

Tras su eliminación, La Liendra dio varias entrevistas, pero resulta que subió un video a su perfil oficial de YouTube en donde se muestra el momento en el que su novia, la también influenciadora Dani Duke, lo recogió del aeropuerto. En este clip, se destapó algo que muchos querían saber: qué les dice el psicólogo a los eliminados de La casa de los famosos Colombia 2025.

Tan pronto los famosos son eliminados, aparecen en el set junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, luego se dirigen al After para charlar con Karen Sevillano y Vicky Berrío; es decir, durante todo ese tiempo no han tenido contacto con psicología.

Sin embargo, terminada La Gala y el After, llega el momento de que el participante charle con el departamento de psicología del reality del Canal RCN.

La Liendra reveló que la terapia con el psicólogo dura aproximadamente dos horas, tuvo que enfrentarse a preguntas y otras dinámicas relacionadas con la salud mental.

"Me mandaron para donde el psicólogo, como dos horas de psicólogo para ver cómo estás de mente. Me preguntaron cómo estoy y cómo me siento, pero no me decían nada de cómo estoy afuera, ni me pasaban celulares ni nada", indicó La Liendra.