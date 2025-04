Yina Calderón sigue participando en La casa de los famosos Colombia 2025, aunque con un notorio cambio, ya que después de una semana en la que resultó siendo la más votada, entró de nuevo al reality con un porcentaje relativamente bajo.

Tras la eliminación, la polémica empresaria de fajas habló frente a una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, en donde expresó que de ahora en adelante va a hacer lo que se le antoje, a la vez que no dejó pasar el tema de los porcentajes.

Días previos a la más reciente eliminación, Yina estuvo hablando en varios momentos de su porcentaje, pero sus palabras quedaron en vano con los resultados en los que, incluso, el actor Camilo Trujillo ingresó antes que ella. Además, Karina García fue la más votada, luego de que Calderón, siendo su propia amiga, le dio la espalda, pero cambió de parecer por mensajes de su familia en el exterior.

Pues bien, la exprotagonista de novela comentó que va a apoyar a Karina, aunque su enfoque será en ella misma.

"Me enfocaré en mi juego, basado en mi personalidad. A mí no me interesa la estrategia... Voy a hacer lo que se me da la gana, sin pasar por encima de nadie", aseguró Yina Calderón.

Yina reconoció su derrota frente a los porcentajes, aunque le fue imposible desligar el resultado de Karina García. Esto porque, según la empresaria, tuvo poco apoyo del público por haberse ido en contra de la paisa.

"Me bajó el porcentaje un montón, yo siento que fue de pronto por lo de Karina y lo acepto. Siento que no debí de pronto haberla juzgado sin escucharla, siento que cometí un error, pero no me arrepiento porque eso me enseñó a escuchar más a las personas", recalcó la empresaria de fajas.